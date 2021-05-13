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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

13 Mayıs 2021 Perşembe - 9:19 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 10:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Erdoğan "Rabb'imden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Millet Camisi'nde Ramazan Bayramınamazını kıldı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya  hesaplarından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.     Erdoğan paylaşımında, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve  ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabb'imden hepimizi  bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum."  ifadelerini kullandı.
 
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesaj
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