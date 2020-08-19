Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz

Kalyon Holding tarafından inşa edilen fabrikanın açılışında sizlerle olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Kalyon Holding ve yöneticilerini tebrik ediyorum.

13.'üncü OSB'de çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz. Bakanlarımızın tesis ile ilgili önemli bilgilerini aldık. Kalyon Holding'in teknoloji altyapısı ve vizyonu itibarıyla çok önemli bir yatırımı ülkemize kazandırdığını görüyoruz. Ülkemizi güneş paneli sisteminde liderliğe taşıyacağına inanıyorum. 1400 kişiye istihdam sağlayacak.

Firmaların dünyaya açılımında, üretimin ve yenilikçiliğin öne çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Ürettiğini artık iç piyasaya satmak yetmiyor. Şirketlerimizin inovasyon ve araştırmalara da önem vermesi gerekiyor.

Şirketimizin araştırma faaliyetleri ile geliştirilmiş olması taktire şayandır. Ülkemiz muhteşem bir tesise kavuşacak. Yıllık 2 milyon ton fosil salınımını engellemiş olacağız.

Her açıdan modern ve sektörün öncüsü olacak bir tesisi ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Dünyanın birçok ülkesinde salgın nedeniyle yatırımlar durmuşken, Türkiye özgün bir yol izliyor. Ne kamuyu aksattık, ne de başkaları gibi yatırımları askıya aldık. Dünya genelinde 800 bin insanın canına mal olan bir salgının üstesinden gelmek elbette kolay değildir. Salgın sadece sağlığı değil, her alanı etkiledi.

Ülkemiz attığı kararlı adımlar ile en başarılı şekilde yöneten ülkelerden birisidir. Vaka sayıları son dönemde biraz artsa da salgın hala kontrolümüz altındadır.

Almanya ve Rusya 'dan gelen turistlerle turizmimiz toparlanmaya başlamıştır. Dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 ülkeden biri olduk.