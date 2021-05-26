Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında meydan okudu: Sinsi operasyonu akamete uğratacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletin her kesiminin, her bir ferdinin yanında olduklarını gösterdiklerini söyledi.
Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Ramazan ayı ve Ramazan bayramını geride bırakıp, Kurban bayramının heyecanının şimdiden duyulmaya başlandığı günlere girildiğini ifade etti.
"Salgın şartları sebebiyle, gönlümüzce bir Ramazan ve bayram geçirememiş olsak da hamdolsun sağlığımız, huzurumuz, umutlarımız dipdiri ayaktadır." diyen Erdoğan, yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde, milletin hem sağlığını, hem güvenliğini, hem aşını ve işini korumak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.
Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi bocalama içine girdikleri bu netameli dönemi, Türkiye'nin en az sıkıntıyla atlattığını dile getiren Erdoğan, "Sağlık hizmetlerinde, kurduğumuz güçlü altyapı ve tahkim ettiğimiz yetişmiş insan kaynağı sayesinde, kayda değer sorunlar yaşamadık. Pek çok ülkenin aksine, kamu güvenliğini tehdit edecek herhangi bir olumsuzlukla da karşılaşmadık." dedi.
Üretimi ve istihdamı sürekli kılmak için her türlü kolaylığı gösterdiklerini, her türlü desteği verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı yalnız bırakmadık, hibe programlarıyla hep yanlarında olduk." diye konuştu.
Salgın destekleri
Salgın desteklerini bir kez daha özetlemek istediğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık personeline ek ödeme, tarım üreticilerine sübvansiyonlu kredi desteği gibi kalemler için yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak.
Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık, tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 1100 liraya yükselttik.
Ciro ve kira desteğinden bugüne kadar 1 milyon 200 esnafımız yararlandı.
Vergi indirimleriyle devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçerek, iş dünyamızı ve esnaflarımızı destekledik.
Kısa çalışma ödeneğiyle 3 milyon 768 bin, işsizlik ödeneğiyle 1 milyon, nakdi ücret desteğiyle de 2 milyon 806 bin vatandaşımıza hibe ödemesi yaptık. Bu desteklerin tutarı da Haziran sonu itibariyle 67 milyar lirayı buluyor.
Sosyal destek programlarıyla, düzenlediğimiz kampanyayla toplanan meblağı da ilave edecek olursak, 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımı gerçekleştirdik.
Sadece şu ana kadar saydığım ödemelerin tutarı, Haziran sonu itibariyle 181 milyar liraya ulaşacaktır.
Esnaflarımızın, KOBİ'lerimizin, ihracatçılarımızın ve vatandaşlarımızın bankalardan kredi alabilmelerini kolaylaştırdık. Yaklaşık 400 bin firmanın, 8 milyon vatandaşımızın ve 848 bin esnafımızın faydalandığı uygun maliyetli bu kredilerin toplamı 315 milyar lirayı geride bırakmıştır.
Buna ilave olarak, tarım kredi kooperatiflerinin, esnafların, mükelleflerin vergi ve sigorta pirimi ödemelerini erteledik, borçlarını yeniden yapılandırdık. Ertelenen borçların tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya bulacaktır.
İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir hibenin müjdesini de kamuoyuyla paylaştık.
Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketlere yönelik nefes kredisi için de çalışmalara başlandı.
Çiftçilerimiz için de kabine toplantımızın ardından, sezonu açılan hububat ve bakliyat alım fiyatlarını ilan ettik.
Toprak Mahsulleri Ofisinin, sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 650 liradan 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını bin 275 liradan bin 750 liraya yükselttik.
Aynı şekilde bakliyatta alım fiyatını kırmızı mercimekte 5 bin liraya, yeşil mercimekte 4 bin 150 liraya, nohutta 4 bin 50 liraya çıkardık. Çayda da üreticilerimizin yüzlerini güldürecek şekilde, desteklemeyle birlikte kilo fiyatını 4 lira olarak belirledik. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bu yeni sezon mahsul fiyatlarının, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Ayrıca kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin, Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceğini de açıkladık.
Ezcümle, salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletimizin her kesiminin, her bir ferdinin yanında olduğumuzu gösterdik.
AK Parti olarak en büyük başarımız hükümetlerimiz döneminde çalışacakları iş sağlamak olmuştur.
Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan saldırıların gerisinde insanımızın elindeki bu büyük imkanı alarak gençlerimizi karamsarlığa sürükleme olduğu açıktır. Oyunları, tuzakları bozacağız. Bu sinsi operasyonu akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Sadece hakka ve hakikate bakarak yolumuza devam edeceğiz. Kimin terör örgütleriyle, kimin suç çeteleri ile yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü memleketimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz.
Türkiye'yi siyasetten teröre kadar her alanda ağır maliyetleri olan 1990'lı yılların istikrarsızlık dönemi 3 Kasım 2002 seçimleri ile sona ermiştir. Milletimiz AK Parti'yi iktidara getirerek yeni bir dönemin perdelerini açmıştır.
Benim üniversiteye girdiğim dönemde üniversiteye girme şansı 10'da birdi. Şimdi bu 10'da 10'a yükseldi. Eğitim yolculuğu bitmeyen ve bitmeyecek olan bir mücadeledir. Şehir hastanelerimiz salgın döneminde adeta destan yazan kurumlar haline dönüştü.
Adalet insanın en çok hassasiyet gösterdiği konudur. Adaletin temelinde dışa bağımlılığı kaldırma vardır. Bağımsız ve tarafsız yargı da adaletin temelidir.
Geçmişte belli bir ideolojiye hizmet eden Hakimler ve Savcılar Kurulları'nı önce vesayet güçlerinin ardından FETÖ'nün yargıyı araçsallaştırdığı dönemlerin ağır tecrübelerini hep birlikte ağır bedeller ödeyerek yaşadık.
Bugün aynı kurulda milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve vekillerin seçtiği üyeler var. Dün seçim gerçekleştirildi. Kurula üye seçilmesinde uzlaşmayı sağlayan siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bu uzlaşma yeni anayasa çalışmaları içinde ümit vericidir.
İnşallah yeni anayasa da milletin vicdanından da çıkacak, yarınlara bırakacağımız en değerli miras olacaktır. 1. yargı paketi ifade özgürlüğünün güvencesini arttıran değişiklikler yapmıştık. 2. yargı paketinde infaz aşamasına ilişkin çözüm bekleyen konuları ele almıştık. 3. yargı paketinde hukuk davalarında yargılamanın daha etkin yürütülmesine ilişkin reformlar yapmıştık. E-duruşma uygulaması salgın sürecinde yargının işleyişine büyük kolaylık sağlamıştır.
Coğrafyamızda türemiş en sinsi ve tehlikeli terör örgütlerinden biri olan FETÖ'yü devlet ve toplum hayatımızdan kazıyıp atmak için yoğun bir çaba gösterdik. FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle açığa çıkan, MİT TIR'ları hadisesiyle derecesi yükselen, 15 Temmuz darbe girişimiyle de zirveye ulaşan ihanetlerine karşı milletimizle birlikte şanlı bir mücadele yürüttük. Bugün Türkiye, birliğine, beraberliğine, istiklaline, istikbaline sıkı sıkıya sahip çıkıyorsa, işte bu mücadeleler sayesindedir. Aynı şekilde, irili-ufaklı pek çok terör örgütünü eylem yapamaz hale getirerek, saf dışı bıraktık.
Suç örgütlerine karşı da tavizsiz bir mücadele yürüttük. Geçmişte siyaseti ve toplum hayatını yönetecek, yönlendirecek derecede etki sahibi olan suç örgütlerini, 19 yıl boyunca ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Hakkı gasp edilerek mağdur olan, canı ve malı tehdit altında bulunan vatandaşlarımızın tek başvuru merciinin güvenlik güçlerimiz ve yargı kurumlarımız olmasını sağladık. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik.
Özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele ederken, kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Dünyada, uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında geliyoruz.Bugün ülkemizdeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 283 bin kişinin 88 bini uyuşturucu ve bağlantılı suçlar sebebiyle oradadır.
Sadece son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alınmış, bunlardan 85 bini tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda piyasa değeri 63 milyar lirayı geçen uyuşturucu malzeme ele geçirilmiştir. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde uyuşturucuya bağlı ölümler üçte bir oranında azalmıştır.
Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz.
Ülkede mikserler var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların ardında ülkemizdeki huzurun sağlanması var. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız, yanında olacağız.
Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alınması asıl niyeti gösteriyor. Ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik, bu tezgahı da bozacağız.
Bay Kemal, Meral, size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını nereye kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Bunları da FETÖ'cüler gibi yargıya getirene kadar peşlerini bırakmayacağız.