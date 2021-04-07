Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Kanal İstanbul müjdesini duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak ülkeye verdiğimiz hizmetleri inşallah yeni ekibimizle güçlü bir şekilde devam ettireceğiz.
Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde ilerleyen dönemde meclisimze ve grubumuza önemli görevler düşecek.
Kongremizde temel çerçevesini ortaya koyduğumuz 2023'e kadarki yol haritamızın hayata geçirilmesini sizlerle birlikte sağlayacağız.
Hükümete geldiğimizde demokrasiden, ekonomiye kadar her alanda yoksulluk çeken bir ülke devraldık. Eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin mukayesesini her fırsatta yapmamız gerekiyor.
CHP Genel Başkanı yarısı yalan yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Kendisi İzmir milletvekili, İzmir'e bu iktidar neler yaptı, bir bak ya.
CHP'nin geçmişinden bugününe yaptığı en ufak bir yatırım var mı ya. Buram buram darbe iması kokan bildirisi gündem saptırmak olarak yorumlayacak kadar şirazesinden koptu. Şu ifadeye bak. Herkesi terörist, herkesi darbeci ilan etmekle suçluyorlar.
Tabii kendileri teröristlerle al takke-ver külah ilişkisi içinde oldukları için, teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar.
Yine kendileri tüm hayatları boyunca iktidarı darbe ve vesayet gölgesinde aradıkları için, darbeciye darbeci dememizden huzursuzluk duyuyorlar.
Teröristlerle ve darbecilerle mücadelemizi ekonomiyle ilişkilendirerek, güya kendi akıllarınca, bir taşla iki kuş vurmanın hesabını yapıyorlar. Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu kırarak, ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar.
Türkiye, daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir.
Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor. Kimbilir daha neler çıkacak?
Bundan sonra hesabını bu işin çok ağır vereceksiniz.
Darbe heveslilerini bu denli hararetli şekilde savunmanıza millet müsaade etmez, biz ise hiç müsaade etmeyiz. Mesele korkaklık, yüreksizlik değilmiş. Akıl ve izan sahibi doğrudan kendi varlığını hedef alan girişim karşısında böyle bir tavır içine giremez. Bu habis zihniyeti en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.
Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi salgınla mücadelede en önemli referans kaynağı olan Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı...
Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu üyelerimize kadar bugüne kadar verdikleri hizmetler için de teşekkür ediyorum. Sağlıkta bugüne kadar ölen nice kardeşlerimiz oldu. Bunlarla ilgili Bay Kemal senin bir derdin oldu mu? Kılıçdaroğlu'nun bir dakikalık şov uğruna bunca emeği silip atmasının takdirini sağlık çalışanlarımıza ve milletimize bırakıyorum.
Rabbim ülkemizi bu habis zihniyetin vereceği yıkımdan muhafaza eylesin diyorum. Bakanımızın atılacak tırnağı olsan ne ala? Değilsin... O kadar zavallısın.. Sizin örnek gösterilecek eseriniz, dikili bir ağacınız dahi yok. Siyasi hayatınızın tamamı bizim projelerimizi engellemeye çalışmakla geçti.
Yüzsüzlükte öyle tavan yapmış durumdasınız ki dün engellemek istedikleri eserleri bugün kendi projeleri gibi sahiplenmeye çalışıyorlar. İstanbul'da ne yapmışsak kendi eserleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Bu ne utanmazlıktır. En tehlikeli yalan içine doğruların karıştırıldığı yalandır.
CHP Genel Başkanı çoğu kurgu olduğu açıkça belli küçük ve istisnai örnekler üzerinden bitmiş bir Türkiye fotoğrafı çizmeye kalkıyor. Bunlar Türkiye işgal edilse keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir. Türkiye iflas etse kalkıp göbek atacak kadar kendi halkından nefret eder hale gelmiştir. Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba? Bunun muhasebesini yap. Sana yakışır.
Türkiye böyle bir siyaset anlayışını, böyle bir muhalefet tarzını hak etmiyor. Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine, 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da yine biz derman olacağız. Yalanın en etkili panzehiri hakikattir.
İş bulmakta zorluk çektiği için geleceğine tereddütle bakan her gencimize biz çözüm bulacağız. Ekmek teknesini çevirmekte zorlanan her esnafımızın, sanatkarımızın önünü bugün de yarın da biz açacağız. Tarihimizin en kapsamlı sosyal destek mekanizmalarını bugün de yarın da biz işleteceğiz.
Dövizdeki dalgalanmalar ekonomik temelli değil. Enflasyonu tekrar tek haneye indirmeye kararlıyız. 2002'de bütçemizden faiz ödemelerine ayrılan pay yüzde 43,2 iken bu oranı geçen sene yüzde 11,1'e düşürdük.
2002'de her 100 liranın 87 lirası faize giderken, 2020 yılında bu rakam 16 liraya indi. İnşallah faizleri de tek haneli rakamlara indirerek bu rakamı çok daha azaltacağız. Mali disiplin borçlanma rakamlarına da yansıdı. Bankacılık sektörüne de özel bir parantez açmak istiyorum.
2002 yılında sağlıksız yapısı ile ekonomi üzerinde ciddi bir yüke dönüşmüştü. Bugün bankacılık sektörümüz finansmana erişimin kesintisiz devamı ile büyüme ve kalkınmamızı destekleyen bir konumda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu dün bir rakam vererek esnaf ve zanaatkarları bize karşı kışkırtmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın telkin yaptığını, işini terk ettiğini söyledi. Kim söyledi Kılıçdaroğlu... Peki hakikati ifade ediyor mu? Hayır. 365 bin esnaf işe başlama bildiriminde bulunmuştur. Ya Kılıçdaroğlu sen ne zaman doğru konuşacaksın ya?
Rakamlar ortada, bak bu benimkiler kişisel değil. Seninkiler kişisel. Esnafımızın derdini, sıkıntısını dile getirmek başka şeydir, rakamları eğip bükerek kışkırtıcılık yapmak başka şeydir. İki rakamı birlikte söylese saygı duyarım. Maliyeci ya. Birini gizleyince kendisini yalancı ve provokatör ilan etmekten başka çare kalmıyor.
Reform paketlerimizi açıkladığımız takvime uygun şekilde hayata geçireceğiz.
Eğitime ayrılan bütçeyi 20 kattan fazla arttırdık. Okullardaki derslik sayısını 343 binden 600 bine çıkardık. Almanya'dan falan öndeyiz 1.5 milyon olan üniversite öğrencisi sayımız da 8 milyonun üzerine çıkmıştır. Bay Kemal biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerine verilen burs 45 liracıktı, şimdi ise 650 TL... Siz zaten bu makamlara gelecek değilsiniz. Gelseniz de bu tür destekleri verecek niyetiniz yok. Geçmişte olmadı ki şimdi olsun...
Bunlar işte Adana'da pazar yerini hastane diye, hatta sahra da demiyorlar edepten yoksun olmayalım diye, 'işte biz hastane yaptık' diyorlar. Sizin ona gücümüz yetmez, o bizim şanımızdır.
İşte biz 45 günde Atatürk Havalimanı'ndaki acil durum hastanesini yaptık. Niye buraları seçtik. uçak geldi, buraya insin, 5 dakikada hastaneye geçsin. Her birinde 18 ameliyathane var. Bunu Arnavutluk gördü, bizden bunu aynısını istedi. Bir müteahhidimizi görevlendirdik, 48 günde Arnavutluk'ta acil durum hastanesini yaptı ve Başbakan Sağlık Bakanı'nı arayıp teşekkür etti.
Ben anacığım rahatsızlandığı zaman Okmeydanı SSK Hastanesi'ne sabah namazından sonra gider, numarayı alır, anacığımla orada muayeneye giderdim. Aynı hastanede benim bir dava arkadaşım eşi doğum esnasında rahmetli oldu. Ve eşini maalesef doğum esnasında çocuk ve hanımı rahmetli, ödeme yapılmadı diye vermiyorlar. Ne yapıyorlar? Rehine alıyorlar. Bay Kemal senin SSK Genel Müdür olduğun dönemde. Sen bu ülkede bunları yapmış bir adamsın.
Eser ortada, gider şehir hastanelerini gezersin. Neyin ne olduğunu beğenmediğin Sağlık Bakanımız sana anlatır. Git, gez gör.
Engelli maaşlarını 24 liradan 914 liraya çıkardık. Geçenlerde muhtarlarla ilgili abuk sabuk şeyler söylüyor. yapacağından değil de kendilerine özel kalem atayacakmış. Biz muhtar maaşlarını 97 liradan aldık 2445 liraya çıkarttık.
Niye aldatıyorsun milleti. Bu süreçlerden geçtiniz. Geçmişte muhtarların mühürlerini toplatarak tüm muhtarlıkların kapısına kilit vurmaya kalkanların, bugün yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu ise söylemeye bile gerek duymuyorum. Kendisinin yakasına rozet taktığı adam güneyde diyor. Bırak sen güneyi...
Buradan Genelkurmay Başkanı'ndan erine kadar kahraman ordumuzun tüm mensuplarına şükranlarımı gönderiyorum.
Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz.
Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum.
Tabii emekli amiraller bu işin dışında. Onları karıştırmayalım. Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor. Zaten onun imzası var. Önce onun temizlenmesi lazım. Temizlenmedikten sonra kendini kurtaramaz. 15 Temmuz gecesi kaçtın Bakırköy'e gittin. Ama şimdi kaçacaksın, kovalayacağız
Dağlık Karabağ'da süren işgali sona erdirmek için mücadele eden kardeşlerimize destek olduk.
CANLI YAYINDA MÜJDEYİ DUYURDU
Buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık.
Buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık.
Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı.
Kanalın iki yakasında 500 bin nüfuslu 2 şehir kurulacak. Bu İstanbul'daki depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır.
Bu proje köprü, yeni havalimanı, metro ile de bütünlük arz edecektir. Bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de, istemeseniz de yapacağız. Ve milletimizin emrine amade edeceğiz.
Yaz aylarında inşallah temelini atacağız. Projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.