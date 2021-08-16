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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Türkiye yeni bir lige yükseliyor

AA |  16 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:50 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 16:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken dünyada yeni bir lige yükseliyor. Büyümeden sanayi üretimine, ihracattan güven endeksine kadar tüm göstergelerde yaşanan pozitif gelişmeler istihdama yansımıştır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, kendi  ülkelerine yabancıların gözünden bakan, özgüven yoksunu kifayetsizlere rağmen  ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen daha yükseğe  taşımaktadır." dedi. 
 
Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada  düzenlenen 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde yaptığı konuşmada,  hükümet olarak salgın, yangın ve sel felaketleri başta olmak üzere yaşadıkları  tüm olumsuzluklara rağmen milletin refahını artırmaya yönelik çabalarını  sürdürdüklerini belirtti.
 
Bunun için özellikle yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konularını  ülke gündeminin en üstünde tutmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Erdoğan,  Ankara'ya kazandırdıkları 26 yeni fabrikanın yanı sıra 2 bin 500 kişi kapasiteli  cami, arıtma tesisi, test merkezi, çevre analiz laboratuvarı ve enerji hatlarını  hizmete açtıklarını söyledi.
 
 
Açılışını yaptıkları tesislerin çok önemli bir ortak özelliğinin  bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak  faaliyete geçmiştir. Tüm dünyada belirsizliğin hüküm sürdüğü, tedarik  zincirlerinde aksamaların olduğu, birçok ülkede ticari hayatın neredeyse durma  noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir.  Ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir işareti olan bu yatırımlar için  sanayicilerimizin her birine teşekkür ediyoruz. Bu üretim tesisleri ülkemizin  gücünü ve potansiyelini göstermenin yanında salgının başından beri sürekli,  'Yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket  tellallarına verilmiş en güzel cevaptır. Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların  gözünden bakan, özgüven yoksunu kifayetsizlere rağmen ekonomide, üretimde,  tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşımaktadır. Bu başarının mimarları ise Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilen, yatırımlarını  artıran sanayicilerimiz, iş adamlarımız ve onlara omuz veren emekçi  kardeşlerimizdir."
 
Erdoğan, toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata  geçirilen fabrikaların salgın döneminde 1670 kişiye iş imkanı sunduğunu dile  getirdi.
 
Bu kritik süreçte sağladıkları destek ve teşviklerle daima  yatırımcıların yanında olduklarını anlatan Erdoğan, bugün hizmete aldıkları  üretim tesislerinin büyük çoğunluğuna teşvik belgesi vererek devletin  imkanlarından faydalandırdıklarını aktardı.
 
Ayrıca altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine, hizmet destek  alanlarından elektrik ve doğal gaz hatlarına, ibadethanelerden diğer donatılara  kadar girişimcilerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını belirten Erdoğan,  organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların sadece çalışmaya,  üretmeye, yeni projeler geliştirmeye odaklanabilmeleri için tüm imkanları  seferber ettiklerini vurguladı.
 
 
"İş dünyamızın babayiğitlerini canı gönülden tebrik ediyorum"
Temelini 2005 yılı Şubat ayında kendisinin attığı Ankara Sanayi Odası  2. Organize Sanayi Bölgesi'nin vizyonlarının ürünü olduğuna dikkati çeken  Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu bölge 16 yıl önce çorak bir araziyken attığımız adımlar sayesinde  bugün yaklaşık 11 milyon metrekare bir alanda 111 firmaya ev sahipliği yapan  örnek bir üretim üssüne dönüşmüştür. Türkiye'nin kapasitesini, Türk sanayisinin  gücünü görmek isteyenleri, sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine gelip burayı  gezmeye davet ediyorum. Rabbimden savunma sanayisinden otomotive, elektronikten  sağlığa, enerjiden talaşlı imalata kadar farklı alanlarda üretim yapacak bu  fabrikalarımızın vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu  yatırımların Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen Sanayi ve Teknoloji  Bakanımız ve ekibini, organize sanayi bölgesi yönetimini ve elbette iş dünyamızın  babayiğitlerini canı gönülden tebrik ediyorum."
 
Erdoğan, Türkiye'nin siyaset, demokrasi, diplomasi yanında ekonomide  de köklü bir dönüşümden geçtiğini vurguladı.
 
 
İhracatta 200 milyar dolar rakamı aşıldı
Marshall yardımlarından beri küresel üretim ağının çeperinde tutulan  Türkiye ekonomisinin uzun yıllar sonra ilk defa kendi mecrasını yine kendi  gücüyle bulduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"İhracat ve sanayi başta olmak üzere tüm temel veriler, Türk  ekonomisinde yaşanan bu tarihi değişimi ortaya koyuyor. Dünya ekonomisinin yüzde  3 küçüldüğü, küresel ticaretin yüzde 10'a yakın daraldığı 2020 yılında yüzde 1,8  büyüme kaydettik. Bu oranla G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık. 2021  yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme yakaladık. İnşallah ikinci çeyreği de ciddi  bir büyümeyle kapatacağız. Özellikle sanayi üretimi tarafından güzel haberler  alıyoruz. Sanayi üretimi haziran ayı itibarıyla çeyreklik bazda yüzde 41, yıllık  bazda ise yüzde 24 artış gösterdi. Bu rakamlarla Türkiye, sanayi üretim  endeksinde Avrupa ülkeleri arasında zirveye yerleşti. İhracatta ise yılın ilk  yarısını rekorla kapattık. Temmuz ayında ihracatımız yüzde 10 artışla 16,4 milyar  dolara ulaştı. Ocak-Temmuz dönemi ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre  yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracatımız ise 201,5  milyar dolara yükselerek cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıktı. Böylece  ihracatta ilk defa 200 milyar dolar rakamını aştık. İhracatın ithalatı karşılama  oranı da ocak-temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre 5,6 puan artarak yüzde  82,7'ye yükseldi. Tüm bu rakamların detayına indiğimizde şu gerçeği çok daha iyi  görüyoruz. Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide  ilerleyerek günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor. Ülkemizin geleceği  bakımından bu değişimi en az savunma sanayisinde elde ettiğimiz tarihi başarılar  kadar önemsiyoruz. Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalayarak  diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige  yükseliyor."
 

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