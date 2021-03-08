Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Meclis'te yeni komisyon oluşturulacak

Erdoğan, " Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sözlerime başlarken, içinde bulunduğumuz mübarek üç aylarımızı ve Miraç Gecenizi tebrik ediyorum. AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımızın 6'ncı Olağan Kongesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığımızı yürüten Lütfiye Selva Çam'a partimize yaptığı tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle bundan sonra vekil olarak ve üstleneceği yeni sorumluluklarla yakından çalışmayı sürdüreceğiz. Ayşe Keşir kardeşimize de şimdiden başarılar diliyorum.

Ayşe Keşir kardeşim, kendisi İstanbul İl Kadın Kolları kurucu olarak başladığı hizmetlerine AK Parti'nin her kademesinde faaliyetini sürdürmüş bir kardeşimizdir. Yeni dönemde Ayşe Keşir kardeşimizle kadın kolları faaliyetlerini daha ileriye taşıyacağız. Kadın Kolları teşkilatlarımızda görev yapan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Kurulduğu günden beri partimizin çatısı altında ülkemiz ve milletimize hizmet etmek için çalışan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyaset e kadın nezaketini, inceliğini katan Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi yolunda verdiğimiz mücadeleyi omuzlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Kale içeriden fethedilir. Bu kaleyi içeriden fethedecek olanları karşımda görüyorum. AK Parti'nin başarısı için fedakarca çalışan hanım kardeşlerimize şükran duygularımızı anlatacak kelime bulamıyorum.

Kadın Kollarımız geçtiğimiz 19 yıldaki birikimiyle sadece seçimlerde kapı kapı dolaşan bir teşkilat olmaktan çıkmış, yılın her günü yürüttüğü faaliyetlerle kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Bugün Meclis'te kadın milletvekillerimizin büyük bölümü, belediye meclisteki üyelerimizin çoğunluğu bu okulda yetişmiştir.

Bazı mücadeleler vardır ki karşılığını sadece Rabbimizden umarız. Medeniyet davamız yolundaki yürüyüşümüz de böyle bir mücadeledir. Sokak sokak, ev ev gezerek davamızı anlatan, seçim sandığına sahip çıkan, tankların önüne geçip darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın haklarını ödeyemeyiz.

Bugüne kadar kazandığımız tüm başarıları ve zaferleri, inşa ettiğimiz tüm eserleri kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin gayretleri sayesindedir. Hayata geçirdiğimiz reformlar ve uygulamalarla yıllarca çağdaşlık, laiklik adına kızlarımızın eğitim ve iş hayatında önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdik.

Yeri geldi, buradaki birçok hanım kardeşlerimizin üniversitelere girmek isterken önleri kesilmedi mi? Şu anda içimizde üniversite kapısından geri çevrilen birçok hanım kardeşimiz var. O kapılardan geri çevrilenleri söke söke o üniversiteleri bitirdiler. İkna odalarından geri çevrilenler var. Bunlar daha sonra ana muhalefet partisinin de üst düzey yöneticisi olmadılar mı?

Bunlar dürüst değiller. Dürüst olmadıkları için millet bunlara iktidar vermedi, vermiyor. Yıllarda kamuoyu önünde kadının adını kullanan, geri planda hep ezen, horlayan, istismar eden anlayışı bu mücadeleyle hem deşifre ettik, hem gerilettik. Meclis'te sadece AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz varsa bu mücadele sayesindedir. Kamudaki istihdamda kadın oranı yüzde 40'lar gibi Cumhuriyet tarihinin en yükseğine geldiyse aynı mücadele sayesindedir.

Kadınlar adına elde edilen her kazanımın altında sizlerin emeği ve mührü var. AK Parti Genel Başkanı olarak Türkiye'nin en çalışkan kadrolarına, en azimli mensuplarına sahip teşkilatına sahip olmakla gurur duyuyorum. Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarının üye sayısı 5,5 milyon. Hepsini bir kenara koyun, kadın kollarımızı bir kenara koyun. Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu birlikte miras bırakacağız.