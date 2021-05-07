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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Hazırlığımız bitmek üzere

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 14:04 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 15:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, "Yeni anayasayla ilgili konuları da görüştük. Şu anda onlar belli bir nokraya geldiler, hazırlıklarını da bize gönderdiler. bizim hazırlığımız da bitmek üzere, biz de kendilerine takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız ve bununla kalmayı muhalefete de takdim edeceğiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19  aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkına ilişkin "İlim tüm insanlığın ortak  malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığıyla  alakalı böyle bir konuda 'Bunu biz öğrettik, dolayısıyla kimseye vermeyiz.' gibi  bir mantık, anlayış yanlış bir yaklaşımdır." dedi.  
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali  Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Bir gazetecinin azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle yapılan iftarda  ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi konusunun  görüşülüp görüşülmediğine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, tüm azınlık  gruplarının, dini cemaatlerin liderleriyle bir araya gelerek yaptıkları iftarda  özellikle herhangi bir sıkıntıları var mı, yok mu bunları kendilerinden dinleme  fırsatını bulduklarını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak tabii  ki beni de ayrıca memnun etti. Tabii birçoğuna elimizden geldiğince her türlü  desteği verdik, veriyoruz. Bundan sonra da vereceğiz. Bunlardan bir tanesi Demir  Kilise'yi onlarla beraber Balat'ta açtık. Şimdi de Bakırköy'de Süryani cemaatine  ait, orada temelini attığımız kilise var. İnşallah 1 yıl içerisinde orası da  bitecek, oranın da açılışını yapacağız. Bu süreç içerisinde bu tür dini  cemaatlerin, azınlıkların nerede herhangi bir ihtiyaçları varsa bu konularda  yardımcı olabileceğimizi kendilerine tekrar taahhüt ettik." diye konuştu.
 
 
"İlimde kıskançlık olmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Geliştirilen aşılar insanlığın  ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır, demiştiniz. Siz de 'Tüm  ülkelerin kullanım imkanı için üretilen aşıların formülü açıklansın.' önerisine  katılıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda  da hele hele insanlığın sağlığıyla alakalı böyle bir konuda 'Bunu biz öğrettik,  dolayısıyla kimseye vermeyiz.' gibi bir mantık, anlayış yanlış bir yaklaşımdır.  Onun için de biz nasıl ki Çin aşısıyla sürece başladık, bunun dışında Almanların  ürettiği, ki bir Türk olan Uğur Beylerin eşiyle beraber üretmiş oldukları aşıdan  aynı şekilde istifade ediyoruz. Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı olarak  Sayın Putin'le görüşmelerimizi yaptık, oradan da çok ciddi oranda bir aşı  ülkemize alacağız ve daha sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Böyle bir  durum söz konusu. Kaldı ki ülkemizde de şu anda ciddi, yoğun bir çalışma var.  Eylül-ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı  inşallah yapacağız. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada  nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk."
 
Erdoğan, "Onun için de bir düşman kardeşler olarak değil dost olarak  Mısır halkıyla olan tarihten gelen bu birliğimizi yeniden kazanmak, yeniden devam  ettirmenin gayreti içindeyiz. Daha önce de söylediğim gibi Mısır halkını zorla  Yunan halkıyla birlikte görmek bizi üzer. Onlarla dayanışma içerisinde olduğunu  görmek bizi üzer. Bunu da daha önce zaten söylemiştim." ifadelerini kullandı.
 
Şimdi yeni sürecin başladığını ve bu süreç içerisinde önce istihbarat  örgütlerinin görüşmelere başladığını anlatan Erdoğan, daha sonra da Dışişleri  Bakanlığı mensuplarının görüşmeler yaptığını, bunun genişleterek ve geliştirerek  devam ettirileceğini kaydetti.
 
 
Yeni anayasa çalışmaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine  de, yeni anayasayla alakalı zaman zaman MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile  görüşmeler yaptıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:
"Kah Külliyede yaptığımız görüşmeler, kah Sayın Devlet Bey'in evinde  yaptığımız görüşmeler. Bu görüşmelerde zaten birçok meseleyi, ülkemizin  meselesini görüşme imkanı buluyoruz. Bunların arasında son dönemde de tabii yeni  anayasayla ilgili konuları da görüştük ve hazırlıklarımızı kendileriyle  paylaşacağımızı da konuştuk, görüştük. Şu anda onlar belli bir noktaya geldiler  ve bu hazırlıklarını da bize aktardılar, gönderdiler. Bizim hazırlığımız da şu  anda bitti, bitmek üzere. Bittiği andan itibaren biz de aynı şekilde yaptığımız  anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edeceğiz. Daha sonra da bunlar üzerinde  bir ortak çalışmayı yapacağız. Bununla da kalmayıp muhalefete de takdim edeceğiz.  Bununla da kalmayacağız, daha sonra sivil toplum örgütleriyle de yine bu  yaptığımız hazırlıkları inşallah paylaşmak suretiyle, yani milletin genelinin  kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz."
 
 
"Aşkınan koşan yorulmaz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan ve kendisinin 2020  mesaisinin yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabıyla ilgili değerlendirmesi  sorulan Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Aşkınan koşan yorulmaz" sözünü hatırlatarak,  kendilerinin de 18-19 yılda aşkla koştuklarını, gece gündüz demediklerini, bütün  teşkilatı bu istikamette özellikle koşmaya sevk ettiklerini dile getirdi.
 
Başta eğitim olmak üzere sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda,  ulaşımda, enerjide ve uluslararası ilişkilerde attıkları bu adımlarda aşk ile  koştuklarını belirten Erdoğan, eğer o aşk olmaza zaten bütün bu eserlerin  yapılamayacağını, Türkiye'nin dört bir yanındaki eserlerin bu aşkla yapıldığını  vurguladı.
 
Erdoğan, eğitimde 76 üniversiteden 207 üniversiteye ulaşıldığını,  Türkiye'de üniversitesi olmayan bir ilin kalmadığını belirterek, Hakkari'deki bir  gencin üniversite için İstanbul'a gelmesi değil, oradaki üniversitede eğitim ve  öğretimini görmesini sağlamak amacıyla bunları gerçekleştirdiklerini anlattı.
 
Yine Kars, Iğdır gibi diğer illerde bu amaçla üniversiteler açıldığını  ifade eden Erdoğan, onları üniversitesiz bırakmak istemediklerini, batıdaki neyi  görüyorsa aynı şekilde de doğudakinin de onu görmesini istediklerini kaydetti.
 
 
"Şehir hastanelerini benim vatandaşım Cleveland'a gitmesin diye  yaptık"
Sağlık alanında yapılan çalışmalara da değinen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Şehir hastanelerini biz niye yaptık? Türkiye'den kalkıp da  Cleveland'a benim vatandaşım gitmesin. Aynen Cleveland'ın vasfında onun içeriğini  kapsamış hastaneleri biz ülkemizde yapalım. Şu anda bizim şehir hastanelerimiz  bütün bu içeriğe sahip. Doktorlarımız zaten kariyer olarak, kalifikasyon olarak  buna sahip. Bütün bunlarla beraber şu anda Türkiye'ye gelen yurt dışından,  özellikle İskandinav ülkeleri, Balkanlar, buralardan gelenler hastanelerimizin  tüm bu özelliklerine hayran kalıyorlar. İşte 45 günde biz bu Kovid döneminde  sadece Yeşilköy Havalimanında 1008 odalı hastaneyi yaptık, bütün donanımlarıyla  beraber. Sancaktepe'de, Samandıra'da aynı şekilde aynı kapasitede hastaneyi  yaptık. Niye? Yurt dışından gelenler hemen uçakla oraya insin, oradan da 5  dakikada hastaneye gitsin. Yeşilköy'e uçakla insin, 5 dakikada hastaneye geçsin.  Tüm bunlar Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasının  görüntüleridir."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkokuldan ortaokul, lise ve üniversiteye kadar  seviyeyi yükseltmeyi istediklerini ve salgın döneminde her şeyi video konferansla  yapmak durumunda kaldıklarını söyledi. Bu süreçte imkanları yaygınlaştırdıklarını  belirten Erdoğan, çocuklara, "Senin de bu imkanların var. Şimdi sen video  konferansla bunu takip edebilirsin." dediklerini ve bunu da başardıklarını  aktardı.
 
Ulaşım alanındaki çalışmalar
Ulaşımda Türkiye'nin dünya ile yarıştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Göreve geldiğimizde elimizdeki imkanlar ulaşımda belliydi, 6 bin  kilometre yol vardı. Şimdi 28 bin kilometre bizim artık adeta otoyollarımız var,  bu kalitede yollar yaptık. İstanbul'u İzmir'e bağladık. Aynı şekilde  havalimanlarında sayımız 26 iken şimdi havalimanlarında da hamdolsun bizler şu  anda 50 küsur havalimanına sahip olduk. Bunlar aşkınan koşarsanız yapılabilecek  işlerdi ve bunları yaptık. Dış politikada Türkiye artık kalkıp da birilerinin  çekidüzen vermesi gereken bir ülke değil. Tam aksine Türkiye, dimdik ayakta  durabilen bir ülke. Bundan sonraki süreçte de bunu devam ettireceğiz. Tarımda  aynı şekilde gayet iyi bir konumdayız ve bunu sürekli artırmanın gayreti  içerisindeyiz. Hayvancılıkta gayet iyi bir konumdayız, bunu da artırmanın gayreti  içerisindeyiz. Yoğun bir çalışmayla geleceğe de hazırlanıyoruz."
 
Öte yandan Adıyaman Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre  tarafından gönderilen halı, cuma namazının ardından Erdoğan'a bir belediye  çalışanınca teslim edildi.

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