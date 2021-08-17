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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 15:15 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 16:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF’21 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Kara hava denizde ulaştığımız seviyenin başında İHA'lar geliyor. Tasarımı üretimi satışında ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti  dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülke olduğunu belirterek, "Biz asla  savunma sanayi konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak  görmedik, görmüyoruz." dedi. 
 
Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İDEF'21 15.  Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, kendi  alanında önemli bir dünya markası haline gelen fuarın 15'incisinin ülke ve  katılımcı firmalar için hayırlara vesile olmasını diledi.
 
Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Milli Savunma Bakanlığını, Türk  Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı ve Savunma Sanayii Başkanlığını tebrik  eden Erdoğan, fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere  destek verenlere teşekkür etti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişi 1993 yılına kadar giden ve iki yılda  bir yapılan fuara katılımın sayı ve nitelik olarak sürekli artmasının ülkenin  savunma sanayisinin başarısının ifadesi olduğunu dile getirerek, "Burada  imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık  kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor. İDEF 2021'i işte böyle bir  iklimde gerçekleştiriyoruz. Fuarımız gerek açılışa iştirak eden misafirlerimiz  gerekse katılımcı firmalar bakımından bugüne kadar ki en zengin görünümüne  sahiptir." diye konuştu.
 
Bir önceki fuara 1061 firma ve temsilcinin katıldığını, bu defa 1236  firma ve temsilciyle fuarın düzenlendiğini anlatan Erdoğan, aynı şekilde  ziyaretçi sayısının da bir önceki fuardaki 76 bin rakamını aşacağını ümit  ettiğini söyledi.
 
 
Erdoğan, burada yapılacak görüşmelerin, kurulacak iş birliklerin,  imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti:
"Türkiye savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti  dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir. Biz asla savunma sanayi  konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik, görmüyoruz.  Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma  sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en  büyük savunma paktı NATO'nun önde gelen üyesi olarak milli savunma sanayimizi  geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağına  inanıyoruz. Savunma harcamalarımızı ve araştırma geliştirmeye ayırdığımız  kaynakları dengeli bir şekilde artırarak bu doğrultuda üzerimize düşenleri yerine  getirmenin gayreti içerisindeyiz. Fuarımızda milli imkanlarda geliştirdiğimiz pek  çok ürünün yer alması bu konuda katettiğimiz mesafenin ispatıdır. İnşallah  önümüzdeki yıllarda bu tablo daha da gelişerek devam edecektir."
 
 
"Savunma sanayinde adeta bir devrim gerçekleştirdik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 19 yılda diğer pek  çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirdiğini  belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla  çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. Mesela 2002 yılında  ülkemizde sadece 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı  750'yi geride bırakmıştır. Bu projelerin bütçeleri de 5,5 milyar dolar düzeyinden  75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız da  56'dan 1500'e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar  dolara kadar yükselmiştir. Savunma sanayimiz artık dünyada ilk 100 listesine  giren ana yüklenicileri, gelişmiş kabiliyetlere sahip alt yüklenicileri,  KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri sayesinde geniş bir yelpazede  kendi özgün ürünlerine sahip hale geldi. Tüm bu gayretlerin neticesinde savunma  sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine  indirmeyi başardık."
 
 
Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İDEF'21 15.  Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, sadece kendi  kendilerine yeterli olmakla kalmayıp, bu birikimi dostlarının ve müttefiklerinin  istifadesine de açtıklarını belirtti.
 
İhracatta da bunun yansımalarını gördüklerine işaret eden Erdoğan,  "Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3  milyar dolar sınırını geride bıraktı. Bu başarının gerisindeki unsurlardan biri  de sektörün araştırma geliştirmeye ayırdığı bütçenin 49 milyon dolardan 1,5  milyar doların üzerine çıkmış olmasıdır. Kara, hava ve deniz ürünlerinde  ulaştığımız seviyenin sembollerinin başında insansız hava araçlarımız geliyor.  Özellikle başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava  araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer  alıyoruz." diye konuştu.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde katettikleri mesafenin ve  elde ettikleri başarıların gerisindeki bir diğer önemli faktöre değinerek, şöyle  devam etti:
"Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı  gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir. Terörle  mücadelesinin en kritik anlarında yalnız bırakılan, sınırları tehdit altındayken  ihtiyaç duyduğu hiçbir ürüne ulaşamayan bir ülke olarak, kendi ihtiyaçlarımızı  süratle karşılayacak adımları atmaya mecbur kaldık. Yürüttüğümüz projelerin bize  sağladığı imkanları, kendi sınırlarımızı güvenli hale getirmek, hem sınır ötesi  harekatlarla bölgemizde bir güvenlik kuşağı oluşturmak için kullandık. Geldiğimiz  seviye bizi artık çok daha büyük hedeflere yöneltmiştir. Savunma sanayinde  bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin  araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Bilhassa yapay zeka temelli  çalışan kara, hava ve deniz araçları konusunda iddialı projeler üretiyoruz. Sürü  İHA'lar, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, elektromanyetik  toplar, lazer silahları uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına cevap  verecek her alanda varız, var olacağız. Elde ettiğimiz her imkanı, her  kabiliyeti, geliştirdiğimiz her ürünü dostlarımızla paylaşmak ise vazgeçilmez  önceliğimiz olmayı sürdürecektir.
 
"Hazır ol cenk ü cidale istersen sulh u salah." sözünü anımsatan  Erdoğan, "İnşallah tercüme doğru yapılmıştır. 'Eğer barış istiyorsan daima savaşa  hazır olmalısın.' diye sadeleştirebileceğimiz bu söz, bizim savunma sanayindeki  felsefemizin en güzel ifadesidir." dedi.
 
 
"Asla insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız"
"Türkiye, eğer bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi, orada barışı,  huzuru, istikrarı, güvenliği, refahı sağlamaktır." diyen Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Geçmişinde sömürge, katliam, soykırım, işgal izi bulunmayan bir  millet olarak gittiğimiz her yerde dostlarımıza göğsümüzü gererek tüm kalbimizle  ve samimiyetimizle birlikte kazanmayı teklif ediyoruz. Bu teklifi Balkanlar'da,  Kafkaslar'da, Orta Asya'da olduğu gibi Kuzey Afrika'da da yapıyoruz, Güney  Amerika'da da yapıyoruz, Güney Asya'da da yapıyoruz. Biz asla sınırlarından  binlerce, on binlerce kilometre ötede, güya terörle mücadele adı altında sivil  demeden, masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık,  olmayacağız. Hak, hukuk, adalet, insan hakları, demokrasi kavramlarını en süfli,  siyasi ve ekonomik çıkarlarının kılıfı haline büründürenlerle hiçbir zaman aynı  çizgiye gelmedik, gelmeyeceğiz. Bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli  gören zihniyetin bizim değer, toplum ve devlet dünyamızda zerre kadar karşılığı  yoktur."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi gibi siyasi ve ekonomik her  konuda aynı perspektife sahip olduklarını vurgulayarak, "Küresel teknoloji  firmalarının terör örgütleri karşısında sergilediği çifte standart ve iki yüzlü  tutum bile tek başına niçin her alanda güçlü olmamız gerektiğini göstermeye  yeterlidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki çarpık yapıyı anlatmak  için yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya beşten büyüktür.' ifadesinin haklılığını  yaşadığımız her hadise bir kez daha teyit ediyor. Lafa geldiğinde tamamen  kar-zarar hesabı üzerinde yürüdüğü iddia edilen ekonomik araçların, yeri  geldiğinde nasıl siyasi ve ideolojik güce hizmet eden birer silaha  dönüştürüldüğünü bizzat yaşayarak görüyoruz. Savunma sanayi de işte bu çarpık  küresel düzenin en önemli araçlarından biridir. İDEF 2021'de gördüğümüz şu güzel  manzarayı, bu çarpık küresel düzeni değiştirme yolunda hep birlikte katettiğimiz  mesafenin remzi olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.
 
Fuarın, her düzenlenme yılında biraz daha ileriye giderek kısa sürede  hedeflerine ulaşmalarını sağlayacağını belirten Erdoğan, fuarın katılımcılar ve  ziyaretçiler için hayırlara vesile olmasını dileyerek, fuarın organizasyonunda  emeği geçenleri tebrik etti.
 
 
Notlar
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Sierra Leone  Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay  Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever,  Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel  Müdür Vekili Sadık Piyade, konuk ülke savunma bakanları katıldı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius  Maada Bio ve katılımcılar açılış kurdelesini kesti.
 
Erdoğan kurdeleyi keserken, "Fuarımız savunma sanayinde çok daha büyük  yükselişe vesile olsun diyorum. Katılımcıları tebrik ederken bizi yalnız  bırakmayan tüm dostlara selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kurdeleyi bu  anlayışla kesiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Daha sonra Erdoğan ile katılımcılar fuarı gezdi.
 

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