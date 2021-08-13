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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! 3 il afet bölgesi ilan edildi

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 14:02 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 16:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Bartın  ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan  edildiğini bildirdi. 
 
Erdoğan, cuma namazını kıldığı Bozkurt Yeni Camisi'nde halka hitap  etti.
 
Salı günü başlayan yoğun yağışların, Kastamonu, Bartın, Sinop  illerinde büyük sel felaketlerine neden olduğunu belirten Erdoğan, Kastamonu'da  Bozkurt, Azdavay, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinin bu yağışlardan en çok  etkilenen yerler olduğunu söyledi.
 
Bartın'ın Ulus, Sinop'un Ayancık ilçelerinin kimi köylerinin de selden  ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Erdoğan, "geçmiş olsun" dileklerini  iletti.
 
 
Selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk  milletine başsağlığı dileğinde bulunan Erdoğan, "Bartın'da kaybolan vatandaşımızı  arama çalışmalarımız sürüyor. Yaralanan vatandaşlarımızdan ilk müdahaleleri  tamamlananlar taburcu edilirken, az sayıda vatandaşımızın tedavisi halen devam  ediyor. Rabb'imden kendilerine şifalar diliyorum." dedi.
 
Dünyanın birçok yeri gibi Türkiye'nin de bir süredir doğal  felaketlerle boğuştuğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu sadece ülkemizde olan değil,  Amerika'sı da böyle, Kanada'sı da böyle, Almanya'sı, Avrupa'nın birçok ülkesi  böyle, bu tür felaketlerle şu anda boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz ve  temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım." diye  konuştu.
 
Türkiye'nin güneyinde geçmişte eşi benzeri olmayan orman yangınları  yaşandığını belirten Erdoğan, Karadeniz'in doğusunda Rize'de, Artvin'de sel  felaketleri yaşandığını anımsattı.
 
 
Antalya ve Muğla'daki yangın felaketlerini de hatırlatan Erdoğan,  "Hamdolsun bu yangınların hemen hemen hepsini de kontrol altına almayı başardık.  Ülkemizin kuzeyinde ise işte burada olduğu gibi sel felaketlerine maruz kaldık.  Bir süre önce az önce ifade ettiğim gibi Doğu Karadeniz'de epeyce bir ilçemizde  selin yol açtığı sıkıntılarla mücadele ettik." ifadelerini kullandı.
 
Birkaç gündür de Batı Karadeniz'de yine sel felaketlerinin yaşandığı  dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Kastamonu ve çevresindeki illerimizde yaşanan felaketlerde hayatını  kaybeden, zarar gören vatandaşlarımızın üzüntüsü, milletimizin ortak üzüntüdür.  Devlet olarak tüm imkanlarımızla felaketin ilk anından itibaren sizlerle  beraberiz. İçişleri Bakanı'mız, Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız Ulaştırma ve  Altyapı Bakanı'mız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız, hep birlikte bölgede şu  anda çalışmaları sürdürüyoruz. AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte yine  bütün araç gereçleri ile buradayız. Aşından yemeğine ne gerekiyorsa hepsini  yaptık, yapıyoruz yapacağız. Halihazırda 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1  insansız hava aracı, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinesi ve  diğer pek çok araç gereç şu anda sahada faaliyet gösteriyor."
 
 
Kurtarma ekiplerini tebrik etti
Güvenlik güçlerinin mahsur kalan vatandaşları helikopterlerle  kahramanca kurtardığını vurgulayan Erdoğan, "Bu kahramanlarımız alnından öpülesi  kahramanlarımız. Hiçbir şeyden yılmadan bunu başardılar ve bu yaptıkları  operasyonda mağdur durumda olanların yüzde 95'ini kurtardılar. Allah göstermesin  aksi olabilirdi, değil mi? Ama bunu başardılar. Bu öyle her kişinin karı değil,  er kişinin karıdır. Ben askerimizi, polisimizi, bu operasyonda görev alan bütün  kardeşlerimizi alnından öpüyorum. Onları tebrik ediyorum. Milletim adına tebrik  ediyorum ve o operasyon bizi rahatlattı." diye konuştu.
 
Sepetin içerisindeki yeni doğmuş bebeğin kurtuluşunun gözleri  yaşarttığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hamdolsun Allah'a demek ki bizim böyle görevli kardeşlerimiz var.  Onların o gayretleri, bu başarının sırrı olmuştur. Selden etkilenen Ayancık  Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya  evlerine ulaştırılmıştır. Şehrimizdeki öğrenci yurtları, ihtiyaç halinde  kullanılmak üzere hazır tutulmaktadır. Yolların ve köprülerin hasar görmesi  sebebiyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde şu anda  Karayollarımız çalışmaktadır. Elektrik kesintisi yaşanan yerlere bir an önce  enerji akışı sağlamak için de çalışmalar sürüyor. Aynı şekilde su kesintisi  yaşanan yerlerdeki altyapı onarım çalışmaları da hemen başlatılmıştır.  Haberleşmenin kesintisiz sürmesi için gereken mobil istasyonlar, ihtiyaç duyulan  yerlere gönderilmiştir."
 
 
Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Erdoğan, hasar tespit çalışmalarının üç ilde 120 ayrı ekiple  yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm  acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Her bir hizmet alanı ile ilgili  ekiplerimizi sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde kesintisiz görev  yapmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımız da bu çalışmalara katılmıştır.  Kurumlarımıza ilk etapta ihtiyaçları olan ödenekler hemen gönderilmiştir.  Bölgedeki diğer iller de teyakkuz durumuna geçirilmiştir." dedi.
 
Sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşları yeni yuvalarına  kavuşturmak için kolları sıvadıklarını da anlatan Erdoğan, "Aynı şekilde sel  sebebiyle vatandaşlarımızın zararlarının telafisi için çalışmalara başladık.  Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki  her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir, bundan  endişeniz olmasın. Bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar yaşamış olduğumuz  her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını hamdolsun dosta düşmana  gösterdik. Bu arada diğer afet bölgelerinde de ifade ettiğim gibi burada da yine  aynısını söylüyorum. Genel Hayata Etkili Afet bölgesi olarak burayı da aynı  şekilde ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın, Sinop." açıklamasında bulundu.
 
 
Erdoğan, tabii felaketlerin ülkelerin ve milletlerin birlik,  beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularının öne çıktığı dönemler olduğunu  vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu işin siyaseti olmaz ama bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle  yakından uzaktan da ilgisi, alakası olmayan tipler çıkıyor. Bütün bu afetlerin  neyi, nasıl gelip götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor, ileri geri  konuşuyorlar. Bugüne kadar bir gramlık iş üretememiş olanlar ileri geri  konuşuyorlar. Maalesef biz işimize bakacağız ve onların bu şekilde yaklaşımı bizi  üzmez. Bizi üzen nedir biliyor musunuz? Böyle bir zamanda bir olmamız lazım,  beraber olmamız lazım, iri olmamız lazım, diri olmamız lazım, kardeş olmamız  lazım, milletçe bu milleti ayağa kaldırmamız lazım ama onlar bakıyorsunuz hala  gelip 'Erdoğan'a ben nasıl vurayım da ona bir yerden yara vereyim' dertleri bu.  Yara veremezsin, biz bu milletle beraberiz, milletimizle beraber bu yola devam  edeceğiz. Allah'ın izniyle biz bir ölür, bin diriliriz, aşıyoruz aşacağız işte."
 
 
ABD ve Rusya'nın yangınların altından hala kalkamadığını belirten  Erdoğan, "Biz 20 günü bulmadan buralarda, bu afetlerden büyük oranda hamdolsun  kurtulduk. Ama gece-gündüz demeden benim tüm bakan arkadaşlarım oralardan  çıkmadılar. Bütün kurumlarımız, kahramanlarımız yangın demeden oralarda  çalıştılar ve şu anda hala 'aman ha' diyoruz, rehavet yok, devam edeceğiz,  çalışacağız ve bu işi bitireceğiz. Millet olarak geçmişte depremler, işte yine  yangınlar şimdi de seller vesilesiyle tek yürek, tem yumruk haline gelmeyi  hamdolsun başarıyoruz." diye konuştu.
 
Her dönemde olduğu gibi bugün de bozguncuların, ülkeyi kötülemek,  milletin arasına fitne sokmak için ortaya çıkabildiklerine işaret eden, Erdoğan,  şunları söyledi:
"Biliyoruz ki milletimiz, bunların hiçbirine de itibar etmiyor.  Yaşadığımız bizim ortak sevinçlerimiz gibi ortak üzüntülerimiz de birliğimizi,  inşallah beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendiren bir etkiye sahiptir. Hayatı  acısıyla ve tatlısıyla ne kadar paylaşırsak, önümüzdeki engelleri o kadar kolay  aşar, potansiyelleri o kadar hızlı hayata geçirebiliriz. Bunun için hep geçmişten  ders alarak geleceğe bakıyoruz. Evlatlarımıza daha iyi, daha müreffeh, daha  huzurlu bir ülke bırakmanın, daha güçlü bir devlet teslim etmenin gayreti  içindeyiz. Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını  dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi  gerçekten çok parlak bir geleceğin beklediğine tüm kalbimizle ve samimiyetimizle  inanıyoruz."
 
 
"Daha da çok çalışacağız"
Geçtiğimiz 19 yılda ülkeye her alanda kazandırdıkları sağlam alt  yapının üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için her zamankinden daha çok  çalışıp, mücadele ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ama bakın şunu unutmayın daha  da çok çalışacağız. Ormanlarımız yandı bitmedik ki, şimdi 19 senede biz bu ülkede  5,5 milyar fidan değil ağaç diktik. Nasıl diktiysek yine dikeceğiz ve  küllerimizden ayağa kalkacağız. Bu işi de biz başaracağız." ifadelerini kullandı.
 
Alandaki bir vatandaşın, "Onlar bunu hayal bile edemiyorlar" sözleri  üzerine Erdoğan, "Edemezler, dikili bir fidanları yok onların bu ülkede, şimdi  ise konuşuyorlar. Ne yangın bölgelerine giderler ne sel bölgelerine giderler  sadece rahat rahat oturdukları yerden gazel okurlar. İçinden geçtiğimiz şu kritik  dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde  yepyeni bir dönem başlayacaktır." dedi.
 
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye olarak, biz hedeflerimize yaklaştıkça maruz kaldığımız  saldırıların çapı da büyüyor. Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle,  tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, son günlerde kin ve nefret siyasetiyle bizi  birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar nice oyunları bozmuş millet  olarak inşallah bu kirli senaryoyu da çöpe atacağız, çöpe. Bir olarak, iri  olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak önce 2023  hedeflerimize ulaşacak, ardından gençlerimizle birlikte 2053 vizyonumuza  yöneleceğiz. Unutmayın, sahabenin, şühedanın, alimlerin şehri Kastamonu, her  dönemde istiklal ve istikbal mücadelesinde hep en önde yer almıştır. Nasrullah  Camii, bunun en önemli şahididir. Kiminle? Mehmet Akif Ersoy'la. Çanakkale'nin,  İstiklal Harbi'nin, 15 Temmuz'un o kahraman şehrinin, Türkiye'nin bu büyük dönüm  noktasında da ben yine en önde yer alacağına inanıyorum."
 
Hep birlikte el ele vererek, bugünleri de en kısa sürede geride  bırakacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinde hayatını  kaybedenlere Allah rahmet dilerken, onlar için Fatiha okunmasını istedi.
 
Hasarların onarılması ve zararların telafisi için yapılan çalışmaları  yakından takip etmeyi sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, DSİ'nin bölgedeki  çalışmasına yarın başlayacağını kaydetti.
 
Kemer köprü talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar bizim işimiz, siz rahat olun. Gelirken  helikopterde de Adil Bakanıma söyledim, 'artık düz köprü değil, kemer köprü.'  Kemer köprü yapmak suretiyle, bütün bu ağaçlar geliyorlar buraları tıkıyorlar.  Mümkün olduğunca da betondan öte taş köprü olarak da bunları, kemer köprüyü yapıp  bunların köprü altından gitmelerini sağlamış olacağız. Bunun proje çalışmalarını  da bakanlık şu anda yürütüyor." diye konuştu.
 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakanlarımızla, valilerimizle, kaymakamlarımızla, ilgili  kurumlarımızla hep yanınızda olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.  Milletimizi daha beterinden korusun. Çevre ve Şehircilik Bakanım burada. Yani  burayı da diğer afetlerde olduğu gibi Allah'ın izniyle fevkalade bir durum  olmadıktan sonra, Antalya'da verdiğimiz söz, Rize'de verdiğimiz söz gibi inşallah  bir yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz. Tabi Ulaştırma  Bakanlığımızın çalışması ayrı bir alan, onlar da alt yapıyla ilgili çalışmaları  süratle inşallah bitirecekler, öbür tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığımızın çalışmaları var. Onlar biliyorsunuz süratle elektrik vermeye  başladılar, birçok yerde elektrik verildi. Su konusunda da, su verilmeye  başlandı. Hamdolsun durmuyoruz, çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

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