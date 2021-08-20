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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: 1.5 milyon Afgan göçmen iddiası yalandır

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: 1.5 milyon Afgan göçmen iddiası yalandır