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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: 1.5 milyon Afgan göçmen iddiası yalandır

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 13:54 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 15:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, "Amerika bizimle bir takım görüşmeler yaptı. Taliban ile görüşmelerimiz oldu. Derdimiz o ki, bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. 1.5 milyon düzensiz göç oldu. Ana muhalefetin de söylediği rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de 300 bin Afgan göçmen vardır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5  milyon düzensiz göç oldu.' Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği  bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır.  Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı  göçmen söz konusudur." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem  Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını  yanıtladı.
 
Afganistan'daki gelişmelere ilişkin soru üzerine Erdoğan, Afganistan  sürecinin 20 yılı aşkın bir süreç olduğunu dile getirerek, bu süre içerisinde  gerek tüm dünya başta Batı dünyası olmak üzere gerekse İslam dünyasının buraya  gereken ihtimamı göstermediğini kaydetti.
 
 
"Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra Amerikan'ın  müdahalesi olsun bunların hiçbirinde ne yazık ki bu ülkelerin hiçbiri sağlıklı  bir yaklaşım gösterememiştir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üst yapıda  elimizden gelen gayreti gösterdik, oralarda bu çalışmalarımızı sürdürdük ve halen  de oralarda altyapı, üst yapı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat az  önce ifade ettiğim ülkeler buralara sadece askeri veya silah, bu tür şeylerle  yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira buralara kendileri aktarmışlardır. Bu  trilyonlarca liranın nerelere harcandığı bu çok önemlidir. İşte eninde sonunda  bütün bu atılan adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi  manada adeta kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın buradaki takınacağı tavır  belli olduğu halde başından itibaren Taliban'la çeşitli görüşmeler olmuş, bu  görüşmelerin neticesinde gelinen netice de ortada. Şimdi kendileri söylüyorlar.  'Biz bütün bu silah, araç, gereç, mühimmat, bunları nereye bıraktığımız henüz  belli değil.' gibi laflar söylüyorlar. Bir taraftan örneğin Amerika bizimle de  bazı görüşmeler yaptı. Taliban'la zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu.  Bundan sonraki sürece yönelik yine biz bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi de  söyledik. Derdimiz o ki bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış  olması bana göre Afganistan'ın ön önemli kazanımıdır. Ama şunu da söyleyeyim ki  Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5  milyon düzensiz göç oldu. Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu  rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır.  Bunu nitekim dün de söyledim. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt  dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur."
 
 
Erdoğan, yapımına devam edilen önleyici duvarların hepsinin ülkeyi bu  tür düzensiz göçleri engellemek için olduğunu vurgulayarak, Suriye'den de  Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon kişiyle ciddi bir göç olduğunu kaydetti.
 
Bunların hepsinin göç politikasının nerelere ulaştığını ortaya koyması  bakımından isabetli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz ana muhalefetin ve  diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın  durumunda olan veya kaçan ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı  kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de geri gönderme  merkezlerinde kontrole almak suretiyle ülkelerine geri gönderdik." diye konuştu.
 
Gelişmeleri tabii takip ederken, Afganistan politikalarını yakından  bildikleri ülkelerle de müzakere halinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Başta  tabii Dışişleri Bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, yarın örneğin  NATO'nun böyle bir toplantısı var ve Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri  olacak. Aynı şekilde tabii Taliban'la görüşmeler noktasında da hatta şahsıma bu  konu sorulduğunda yine söyledim. Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler  yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla  ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız. Afganistan  halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve biz onlara kapıyı kapatacak halde  değiliz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Erdoğan, Türkiye'deki birçok girişimci ve yatırımcının Afganistan'da  yatırım yaptığını, bu süreçte onları Kabil Askeri Havalimanı'ndan İslamabad'a,  oradan da ülkeye getirdikleri, getirmeye de devam edeceklerini belirtti.
 
 
"Bütün bu felaketlerde dayanışma yok, yalan var"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliğinin Türkiye ile  Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepkisi ve CHP Genel  Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki söylemleri üzerine, sosyal medyadan  "Yalancı Kemal" kampanyasının yürütülmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması  üzerine, şöyle konuştu:
"Ondan hiç şüpheniz olmasın yani aynen Bay Kemal sıfatıyla yalancı  Kemal'dir. Akşam bir başka, sabah bir başka. Ben hiçbir zaman onun dürüstlüğünü  zaten yaşamadım. Yani her olayda, her hadisede yalanlarıyla temayüz etmiş olan  bir zattır. Aynen bu olayda da yine işte Amerikan Büyükelçiliği yalanlamıştır.  Amerika yalanlamıştır ama bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam  ediyorlar. Bu sadece orada değil arkadaşlar. Bunları siz medya mensupları olarak  görüyorsunuz. Yani Karadeniz'deki sel afetinde, öbür tarafta Antalya, Muğla bütün  bu bölgelerdeki yangın afetlerinde, aynı şekilde yine son dönemde yani Bartın Kastamonu, Sinop bu bölgelerdeki sel afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Dürüst  bir davranışları yok. Yanlarında zaten yalan makineleri var. O yalan makineleri  gayet iyi çalışıyor. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. Ya bu ülkede bir  felaket yaşıyoruz, bütün bu felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun.  Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Taşıyamayacaksınız. Ve bu  millet sizi yerleştirmesi gereken yere yerleştirdi. Böyle bir felaketin olduğu  dönemde siz bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Yani ne Doğu  Karadeniz'de bunu yapabildiler ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler ne de Batı  Karadeniz'de bunu yapabildiler. Yok. Çünkü bunların meşrebi de mizacı da yalan.  Yalan üstlerine bunların bir akışı var, bir gidişi var. Ama benim milletim zamanı  geldiğinde bu muhalefete gereken dersi en güzel şekliyle sandıkta verecektir.  Çünkü bu ülke, bu millet yalanla bağdaşık değildir. Çünkü bu millet dürüst bir  millettir ve dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra da dürüst  yönetimlerle yoluna devam edecektir."

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