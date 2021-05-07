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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 17:37 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 17:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmede Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular  ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Lukaşenko
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