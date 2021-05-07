Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü
AA | 07 Mayıs 2021 Cuma - 17:37 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 17:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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