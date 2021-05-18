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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesi sona erdi

18 Mayıs 2021 Salı - 16:29 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 18:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Saat 17.14'te başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleşen Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
 
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Bahçeli ile bir araya geleceği belirtilmişti.
 
İki liderin Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesi 17.14'te başladı. Görüşme 1 saat sürdü. 
 
 
Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.
 
İki liderin görüşmesinde, yeni anayasa çalışmaları ile iç ve dış gelişmelerin masada olması bekleniyor.
 
Liderlerin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da görüşeceği tahmin ediliyor. 
 
Normalleşme yönünde yaz aylarına yönelik atılması beklenen adımlar ve bu kapsamda değerlendirmelerin görüşüleceği düşünülüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli MHP
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