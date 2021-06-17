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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirvenin detaylarını anlattı: Tarihi hata...

AA |  17 Haziran 2021 Perşembe - 13:07 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 15:10

Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkan Biden ile yaptığı görüşmenin içeriğine de değindi. Erdoğan, Biden'a ''Terör örgütü YPG ile mi yoksa NATO müttefikiniz Türkiye ile hareket edeceksiniz?'' diye sorduğunu ancak cevap alamadığını söyledi. Erdoğan, "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörün hedefi olan  bir müttefikin yanında durmak yerine, o müttefikin mücadele ettiği terör  örgütlerini tercih etmenin tarihi bir hata olduğunu bildirdi. 
 
Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin  sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
 
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 13-14 Haziran'da  Brüksel'de bulunduğunu anımsatan Erdoğan, zirvede, "NATO 2030" sürecini, yani  ittifakın gelecek on yıla yönelik adaptasyonunun temel unsurlarını  değerlendirdiklerini bildirdi.
 
Hem NATO'nun hem de ittifak üyelerinin güvenliğine yönelik güncel  tehdit ve meydan okumaları masaya yatırdıklarını anlatan Erdoğan, bunlarla  mücadele hususunda gereken yöntem ve tedbirleri ele aldıklarını kaydetti.
 
 
Türkiye'nin NATO'nun en önemli üyelerinden biri olduğunun altını çizen  Erdoğan, "İttifak kapsamında üzerimize düşen görevleri, sorumlulukları hakkıyla  yerine getiriyoruz, kritik roller üstleniyoruz. Elbette ittifak ortaklarımızdan  bölgesel meseleler söz konusu olduğunda bazı beklentilerimiz var. Ülkemizin  egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermelerini özellikle  bekliyoruz. Müttefiklik ruhunun gerektirdiği bir dayanışma sergilemelerini  istiyoruz." diye konuştu.
 
NATO Zirvesi'nde, muhataplara yine bu konudaki kararlılığı ifade  ettiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Elbette terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda  iş birliği tekliflerimizi tekrarladık. Zirve marjında düzenlenen Brüksel  Forumu'nun 'İstikrara Katkı' başlıklı oturumunda da bu doğrultuda mesajlarımız  oldu. Brüksel'de ayrıca gerek baş başa gerek heyetler arası 10 görüşme  gerçekleştirdik. ABD Başkanı Sayın Biden başta olmak üzere, Litvanya, Letonya ve  Fransa cumhurbaşkanları ile İngiltere, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hollanda  ve İspanya başbakanları ile görüşmelerim oldu. Bütün toplantı ve görüşmelerimizde  gündemimizdeki meseleleri muhataplarımızla ele aldık."
 
Azerbaycan programı
Brüksel'deki programın ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham  Aliyev'in davetine icabetle Bakü'ye geçtiğini hatırlatan Erdoğan, Aliyev'le  Ermenistan işgalinden kurtarılan ve zaferin ardından Azerbaycan'ın "Kültür  Başkenti" olarak ilan edilen Şuşa'da hem resmi görüşmeleri gerçekleştirdiklerini  hem de çeşitli ziyaretler yaptıklarını aktardı.
 
Bütün alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirecek  adımları ele aldıklarını dile getiren Erdoğan, yeni dönemin bölge ülkelerinin  barış, istikrar ve refahında bir imkan olarak değerlendirilmesine katkı sunacak  hususları masaya yatırdıklarını bildirdi. Erdoğan, "Gelecekteki iş birliğimizin  teminatı olan Şuşa Beyannamesini imzaladık. Burada ayrıca Azerbaycan Milli  Meclisine hitap etme imkanımız oldu. Daha sonra burada bulunan askerlerimizle bir  araya geldik. Euro 2020 kapsamında Bakü'de oynanan Türkiye-Galler maçını da  izledikten sonra Antalya'ya dönüyoruz." dedi.
 
Antalya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet  Başkanları Zirvesi'ne başkanlık edeceğini belirten Erdoğan, 18 Haziran'da da  Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışını yapacağını söyledi.
 
 
"Ermenistan Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi gerçeğini kabul etmeli"
Ermenistan'ın çekildiği bölgelere döşediği mayınların haritalarını  hala vermediği, birkaç gün önce Kelbecer'de mayın patlaması nedeniyle 3 sivilin  hayatını kaybettiği hatırlatılarak, konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan  Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi gerçeğini kabul etmesi,  bölgenin önünde açılan bu yeni dönemi doğru okuması gerektiğini vurguladı.
 
"Ermenistan güven artırıcı adımlar atmaya da başlamalı. Döşediği  mayınların haritalarını Azerbaycan'la paylaşması bu yönde önemli bir ilk adımı  teşkil edecektir." ifadesini kullanan Erdoğan, savaş sırasında olduğu gibi, bu  dönemde de yeniden imar çalışmalarından mayınlı alanların temizlenmesine kadar  her adımda sahip olunan bütün imkanlarla Azerbaycan'ın yanında durmaya devam  edeceklerini bildirdi. Erdoğan, mayın temizleme konusunda şu an itibarıyla  biçerdövere benzeyen uzaktan kumandalı bir aracın Türkiye tarafından üretildiğini  aktardı.
 
Erdoğan, şöyle konuştu:
"Şu an itibarıyla Azerbaycan'a bundan 10 kadar verdik. Fakat ilk  etapta bu sayıyı 20'ye çıkaracağız ama ardı ardına bunlardan kendilerine vermeye  devam edeceğiz. Bunun en büyük özelliği çok seri mayın taraması yapması. Uzaktan  kumandayla mayını patlatıyor ve yoluna devam ediyor. Mayın patlatmada da sayısal  olarak çok ileride. Yani bu öyle dedektörle mayın aramaya benzemiyor, tarayarak  gidiyor. Bunları aynı şekilde biz kendimiz de kullanıyoruz. Terör bölgelerinde  bunlardan istifade etmeye başladık. Bu alet inşallah gerek bizde gerekse dost  kardeş ülkelerde çok iş görecek diye inanıyorum."
 
"Yeni bir sürece de adım atabiliriz"
Azerbaycan'ın doğal gaz ve petrol arama, çıkarma konusunda son derece  ileri düzeyde olduğu belirtilerek, Karadeniz'de veya başka bölgelerde Azerbaycan  ile bu konuda ortaklık yapılıp yapılmayacağı sorusuna karşılık Erdoğan, şu yanıtı  verdi:
"Şu anda özellikle bu konuda Azerbaycan'la bizim TANAP ve TAP'tan  gelen bir dayanışmamız söz konusu. Bunun dışında, biz belki yeni bir sürece de  adım atabiliriz. Bu ne olabilir? Örneğin şu anda bizim Türk Petrolleri ile  alakalı bir yapımız var. Bu yapıyla birlikte, nasıl şu anda TAP'ta, TANAP'ta  birlikteliğimiz varsa, biz değerli dostum İlham Aliyev kardeşimizle böyle bir  adımı Libya'da da atabiliriz. Onların bu konularda belli bir birikimi var,  deneyimi var. Aynı birikim ve deneyim bizde de olduğuna göre, hatta rafinaj  olayında da bazı adımlar atmak mümkün. Bu tür adımları da atabiliriz. Ben  kendisine de bu teklifi yaptım. O da böyle bir şeyden memnun olacağını, böyle bir  adıma kendilerinin de girebileceğini söyledi. Temennim odur ki bu adımları  beraber atmak suretiyle sadece Avrupa’ya açılmak değil hem kendi ülkemizde hem  çok daha farklı ülkelere inşallah yayılma fırsatını da buluruz."
 
 
"Zengezur projesini çok önemli görüyoruz ve destekliyoruz"
Zengezur koridoruyla ilgili çeşitli spekülasyonlar olduğu ifade  edilerek, "Gecikme nedeni olarak çeşitli fikirler beyan ediliyor. Acaba bu teknik  olarak bir gecikme mi yoksa gerçekten Rusya tarafından farklı bir beklenti mi  var?" şeklindeki soru üzerine de Erdoğan, Azerbaycan'ın Zengezur projesini çok  önemli gördüklerini ve desteklediklerini bildirdi.
 
Açılacak koridorun bütün bölge için çok önemli bir imkan olacağını  dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu konuyla ilgili olarak şu an itibarıyla Rusya tarafında bir görüş  ayrılığı ya da bu işi geciktirme gibi bir niyet olduğuna ihtimal vermiyorum, tam  aksine Rusya burada daha yardımcı bir hava içerisinde. Gerek İlham Aliyev  kardeşimin görüşmeleri var gerekse yakın bir zamanda ben de ikili bir görüşmeyi  Sayın Putin'le yapacağız. Ama biz tabii şu an bir şeye kilitlendik. O da 5 yıllık  anlaşma. Bu 5 yıllık anlaşmayla bu adımı atalım istiyoruz. Buralarda da bu  platform konusunu, dün de söylemiştim bugün de söylüyorum. Bu platformun başını  çeken ülkeler olarak Rusya var, Türkiye var, Azerbaycan var, İran var. Bunun  yanında istiyoruz ki Gürcistan da bulunsun, istiyoruz ki Ermenistan da bulunsun.  Rusya bu işin olmasını istiyor. Biz hakeza öyle… Biliyorsunuz geçenlerde  Gürcistan Başbakanı bizdeydi, kendisiyle de bunu konuştuk. Bu konuları kendisine  özellikle ifade ettim ve kendisi de 'Biz bunun üzerine çalışalım' dediler.  Kendilerini o şekilde uğurladık. Bu platforma onların da olumlu desteği olursa  bölge çok çabuk sükunete kavuşur diye düşünüyorum. Bu güzergah tabii Azerbaycan'a  büyük imkanlar sağlayacak. Aynı şekilde Ermenistan'a da büyük avantajlar  sağlayacak. Bu konuyla ilgili Rusya'nın da olumlu bakışı var. Çünkü burası önemli  bir koridor, önemli bir hat. Temenni ediyorum ki bölgenin tarımına da çok ciddi  bir zenginlik katacak. Yani burası bir tarım koridoru olarak da nefes aldıracak  diye inanıyoruz."
 
Erdoğan, İlham Aliyev'in Şuşa Beyannamesi'ni Kars Anlaşması'na  benzettiği hatırlatılarak, "Azerbaycan toplumunda da Türkiye'nin askeri üssü  konusunda ciddi bir talep söz konusu. Bu yeni anlaşma kapsamında askeri üs söz  konusu olabilir mi? Şuşa Beyannamesi askeri üssü kapsıyor mu?" sorularına ise şu  yanıtı verdi:
"Şimdi bu, açıkladığımız maddelerin dışında değil. Burada daha sonra  gelişme, genişleme olabilir. Şimdilik burada daha çok, özellikle bu sınır  boylarının garanti altına alınması, teminat altına alınması asıl olandır. Burada  özellikle Sayın İlham Aliyev'in Putin ile yapacağı ara görüşmeler bu işi farklı  bir şekilde geliştirebilir. Bizim yapacağımız görüşmeler bu işi farklı şekilde  geliştirebilir."
 
"Ne olursa olsun terörle mücadeleye devam edeceğiz"
NATO'da dünya liderlerine Türkiye'nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ'la  mücadelesi konusunda İngilizce kitap takdim ettiği belirtilerek, "Türkiye'nin bu  üç terör örgütüyle mücadelesi hakkında çok somut deliller ortaya konuldu bu  çalışmayla. Bununla ilgili reaksiyonlar nasıl oldu?" sorusu üzerine Erdoğan,  "Benim gerek Sayın Biden'a gerekse diğer liderlere vermiş olduğum o kitapla  alakalı onlar da tabii memnun kaldılar." ifadesini kullandı.
 
Dünya liderlerini bu noktada özellikle bilgilendirmek istediklerini  dile getiren Erdoğan, "Diğer taraftan, maalesef ABD örneğin hala Afrin'deki  hastanenin bombalanması konusunda, orada bu terör örgütünün YPG olduğunu  söyleyemedi. Biz, gerek PKK/YPG ile gerek FETÖ ile gerekse de DEAŞ'la ilgili  mücadelemizi belgeler eşliğinde bir kez daha en üst düzeyde muhatabımıza ilettik.  Biz her ne olursa olsun terörle mücadeleye devam edeceğiz. Bunu ülkemiz için,  bölgemiz için, küresel barış ve adalet için yapıyoruz. Terör, evrensel bir  sorundur. Bizim mücadelemiz sadece ülkemiz için değil, insanlık için bir  mücadeledir." değerlendirmesini yaptı.
 
"Terörle mücadeleden ve Afrin'de YPG'nin sivillere yönelik  saldırısından bahsettiniz. Terörle mücadele konusunda özellikle Suriye'nin  kuzeyinde ABD’nin tavrı nasıl olacak?" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları  söyledi:
"Biz her zaman 'iyi terörist, kötü terörist' şeklindeki ikircikli  tavırla terörün yok edilemeyeceğini vurguladık. Terörün hedefi olan bir  müttefikin yanında durmak yerine, o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini  tercih etmek tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret  verenler, ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar.
 
Ben şuna inanıyorum; biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu işin  başka yolu yok. Biz güvenlik güçlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Ve güçlüyüz  elhamdülillah. Yani silahlı kuvvetlerimizle, polisimizle, bütün güvenlik  korucularımızla her şeyimizle güçlüyüz. Bunu Libya'da ispat ettik, Suriye'de  ispat ettik, burada ispat ettik. Bundan sonra da ispat etmeye devam edeceğiz. Çok  ciddi manada oralarda bize gönül veren insanlar bu konuda bizim ne konumda  olduğumuzu gayet iyi biliyorlar. Bunları da Sayın Biden'la çok açık, net  konuştum."
 
Erdoğan, "F-35 konusunda Türkiye’nin görüşlerinin değişmediğini  Biden'a ilettiğinizi ifade ettiniz. ABD'nin F-35 konusunda görüşü değişti mi?  Biden'dan aldığınız net yanıt ne oldu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım  atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık ve parasal  olarak vermemiz gerekenleri verdik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot  istedik, siz vermediniz, tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız.  Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık. Yakın markajda  işleri takip etmemiz lazım. Biz bütün haklarımızın takipçisi olacağız. Savunma  sanayisi ile ilgili tüm konuları, müşterek atabileceğimiz adımları görüşmeye  devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanı'mız, Milli Savunma  Bakanı'mız ve Savunma Sanayii Başkanı'mız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu  süreci yürütecekler."
 
"Siz de Biden’ı Türkiye’ye davet etmiştiniz. Bunun ilgili bir takvim  belirlendi mi?" sorusu üzerine de Erdoğan, "Takvim belirmedi ama takvimin  sinyalleri ortaya çıktı." dedi. Erdoğan, Biden'ın "Şu an aşırı yoğun  programlarıma rağmen, bunları yoluna koyduktan sonra özellikle bir Türkiye  seyahati yapmak istiyorum." dediğini aktardı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan da ABD ile çok sayıda ortak  çıkarlar, iş birliği alanları söz konusu. Biden ile görüşmenizden sonra ABD ile  ilişkilerin nasıl bir yön izleyeceğini düşünüyorsunuz?" sorusunu ise şöyle  yanıtladı:
"Sayın Biden ile ilişkilerimizi müttefikliğe ve stratejik ortaklığa  yakışır şekilde sürdürmek arzusundayız. Amerika ile Suriye'den Libya'ya, terörle  mücadeleden enerjiye, ticaretten yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ciddi iş  birliği potansiyeline sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki mevcut mekanizmaları  işleterek bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirmeyi hedefliyoruz."
 
NATO Zirvesi öncesi Libya'ya bir heyet gönderdiği hatırlatılarak,  "Libya'da önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmeler olabilir?"  sorusu üzerine  Erdoğan, Libya'nın meşru hükümeti ile yakın iş birliği içinde olduklarını, zirve  öncesinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetin, Libya'da  bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.
 
Brüksel zirvesinden önce böyle bir ziyaretin yapılmasının çok önemli  ve iyi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Arkadaşlarımız geç saatlere kadar orada bu çalışmayı yaptılar. Gerek  Başbakan gerek Konsey Başkanı ile yapılan verimli görüşmeler neticesinde  memnuniyetle döndüler. Libya tarafı da bu ziyaret ve görüşmelerden memnuniyet  duydu. Libya ile ilişkilerimizi güçlendirme, anlaşmalarımızı gözden geçirme  fırsatı bulduk. Bu ziyaret tabii dünyada da çok farklı bir şekilde izlendi.  Bundan sonra da bu çalışmaları belirli aralıklarla devam ettireceğiz. Sadece  Libya değil burası için de öyle… Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Kazakistan Kırgızistan ve bütün bu bölgede inşallah bu ekip, bu tür çalışmalarını  sürdürecek. Bunları yapmamızın sebebi var. Böylece 'Türkiye sizinle her zaman  beraber, sizi yalnız bırakmayacak.' diyoruz. Bu diplomasi ilişkisini sürekli diri  tutacağız. Bununla beraber onların taleplerini öğrenmek, bizim taleplerimizi  iletmek için sürekli bu görüş alışverişi yapmak istediğimizi onlara  bildireceğiz."
 
 
"Afganlı kardeşlerimize desteğimizi güçlü şekilde sürdüreceğiz"
ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin resmen başladığı ve  Türkiye'nin Afganistan'da varlığını sürdürmesi beklentisinin söz konusu olduğu  belirtilerek, "Türk ordusunun Afganistan'daki varlığı devam edecek mi? ABD ile  Afganistan özelinde nasıl bir iş birliği süreci işleyecek?" sorusuna  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Türkiye, Afganistan'da istikrar ve barış için en fazla çaba gösteren  ülkelerin başında geliyor. NATO misyonuyla bulunduğumuz Afganistan'da,  sürdürülebilir bir huzur ortamının tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam  edeceğiz. ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok  daha fazla sorumluluk alabilir. Afganistan'daki bütün tarafların ve bölge  ülkelerinin yapıcı katkılarıyla barış sürecini kalıcı hale getireceğimize  inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de barış çabalarımızı ve Afganlı  kardeşlerimize desteğimizi güçlü şekilde sürdüreceğiz. İnşallah biz  Afganistan'daki kardeşlerimizin sıkıntılara düçar olmasına fırsat vermeyiz."
 
Yunanistan ile ilişkiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Zirvesi'nde yaptığınız görüşmelerde  Suriyeli mülteciler meselesi de gündeme geldi mi? Avrupa Birliği ile olumlu  gündem konusunda gelinen son nokta nedir?" şeklindeki soru üzerine, "Maalesef  Avrupalı liderler bu konuları hiç gündeme getirmedi diyebilirim." karşılığını  verdi.
 
Konuyu kendilerinin gündeme getirdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam  etti:
"Özellikle bu Frontex olayını gündeme getirdik. Frontex konusunda  onların da şikayetçi olduğunu bizzat kendilerinden duyduk. Frontex'in başındaki  şahsın bunlar tarafından da eleştirildiğini gördük. Miçotakis'le görüştük.  Kendisine bir şey söyledim. 'Bugünkü toplantı gibi bundan sonra da biz, üçüncü  kişi, kurum veya devletleri aramıza sokmayalım. Yapacaksak bu işleri beraber  yapalım. Senin özel temsilcin, benim özel temsilcim bir arada görüşsünler, bizi  haberdar etsinler. Ondan sonra da biz bir araya gelelim. Adımları da buna göre  atalım.' dedik. Mutabık kaldığımız en önemli konu da zaten bu oldu. İnşallah  bundan sonra Yunanistan'la devletler, kurum ve kuruluşlar araya girmek suretiyle  değil, daha çok benim özel temsilcim İbrahim Bey ile kendi özel temsilcisi Eleni  Hanım haberleşerek, bir araya gelerek adımları da ona göre atmış olacağız. Bizim  Miçotakis'le bir araya gelişimiz onlar için bayramlık şeker gibi oldu. Bu çok  önemli bir şey. İyi oldu, güzel geçti. Temenni ediyorum bundan sonrası da güzel  olsun."
 
Savunma sanayiindeki gelişmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde NATO ülkelerine ve  partnerlerine de SİHA satmaya başladığı ve bunun dünya medyasında çeşitli  yorumlara neden olduğu belirtilerek, "NATO Zirvesi'nde bununla ilgili bir talep  ya da değerlendirme oldu mu? Savunma sanayimizde gelinen aşamayı ve yeni  projeleri değerlendirebilir misiniz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:
"Bu konuya ilgiyi özellikle NATO Zirvesi'nde de gördük. Bu konuda  bizim en son Polonya ile bir anlaşmamız oldu. Tabii Polonya'dan sonra bir yerde  bu işin kapısı açılmış oldu. Şimdi talepler zaman zaman geliyor, gelecek. Tabii  burada bizim açımızdan bir şey çok önemli. Baykar'ın bu alanda attığı adım  Avrupa'ya Türk savunma sanayisinin açılması demektir. Gerek İHA'da gerek SİHA'da  gerek Akıncı'da ilk defa Avrupa pazarlarına Türk savunma sanayisinin ürünleri  girecek. Şimdi bazı yeni ürünler de var. Onların mühimmatı var. O mühimmatlar da  çok önemli. Onlar da bu pazarlara girecek. Bunların girmesiyle beraber NATO'da,  NATO ülkelerinde bu silah, araç, gereç, mühimmat bunların bulunması çok çok  önemli. Polonya bu noktada önemli. Diğerleri hakeza öyle. Temenni ediyorum ki  bundan sonraki süreçte bu adımları güç birliği yaparak devam ettiririz."
 
"Taslak çalışma tamamlandı"
Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası ile ilgili çalışmaları MHP'ye  ilettikleri hatırlatılarak, bununla ilgili bir dönüş olup olmadığının sorulması  üzerine Erdoğan, "Seçim Yasası ile ilgili Hayati Bey hazırlanan paketi Cumhur  İttifakı'nın tarafı Feti Bey'e ulaştırmış durumda. Oradan yapılacak dönüşten  sonra biz tekrar değerlendirmemizi yapıp adımlarımızı ona göre atacağız." dedi.
 
Yeni anayasa çalışmalarının hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine  ise Erdoğan, "Anayasa ile ilgili bizim çalışmalarımızı şu anda Yavuz Atar Bey'in  başkanlığındaki Anayasa Bilim Kurulu yürütüyor. Taslak çalışma tamamlandı. Bu  çalışmayı aynı şekilde biz yine müttefikimiz MHP'ye vermenin hazırlığı içindeyiz.  MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey hazırlıklarını bize gönderdiler. Biz  bir heyetle de ona çalışıyoruz. Bunları birbirine mezcedeceğiz. Sonra da inşallah  her ikimizin ortak bir kabulü olarak bunu parlamentodaki diğer partilerle,  STK'larla ve kamuoyuyla ayrıca paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Cumhur İttifakı'nın adayı belli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimle ilgili olarak Millet İttifakı'nda  ortak aday hususunda kafa karışıklığı olduğu görülüyor sanki. Sayın  Kılıçdaroğlu'nun da son zamanlarda adaylığa daha yakın durduğu gözleniyor. Bir  sonraki seçimde rakibinizin nasıl bir profilde olmasını istersiniz?" sorusu  üzerine, şunları söyledi:
"Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Dolayısıyla bizim karşımıza kimin  çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor. Biz şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak,  Allah ömür verirse, yapmamız gereken, hazırlıklarımızı en güçlü şekilde, en güzel  şekilde yapmak; 19 yıl içinde ülkemizi nereden nereye getirdik, bundan sonraki  süreçte her alanda nereden nereye götüreceğiz, bunun çalışmasını yapmak… Bunun  için de ciddi bir ekip, ciddi bir kadro kurarak bu adımları atmamız gerekiyor. Bu  iş tabi kuru sıkı atmakla olmuyor. Bunun için ciddi bir ekip ve kadro çalışması  bizim için önem arz ediyor."
 
"Arzumuz en kısa zamanda maskeden de kurtulalım"
Türkiye'de son dönemde aşılama konusunda bir ivme yakalandığı  belirtilerek, tam normalleşmenin ne zaman olacağına ilişkin soru üzerine ise  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Aşılamada bugün (16 Haziran) itibarıyla birinci ve ikinci doz  toplamında 37 milyonu geçmiş durumdayız. Birinci dozda 23 milyon, ikinci dozda 14  milyon aşı yapıldı. Şu an itibarıyla sıkıntımız yok. İyi bir konumdayız. Çin de,  Almanya da bize verdikleri sözü yerine getiriyorlar. Aşıları peyderpey  gönderiyorlar. Bu arada da bizim yerli aşımızla ilgili çalışmalar da yoğun bir  şekilde devam ediyor. Temenni ederim ki eylül, ekim gibi biz de kendi aşımızı  üretmiş oluruz. Bu çalışma da devam ediyor. Bu yoğun aşı süreci de pek çok yerde  rahatlama meydana getirdi. İş öyle bir yere geldi ki organize sanayi bölgelerinde  de aşılar yapılıyor. Öğretmenlerin de aynı şekilde aşıları devam ediyor. Sağlık  Bakanlığı herkesi hızla aşılama noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda  vefat sayısı ciddi manada azaldı. Temennimiz vaka sayısını daha da aşağı  düşürmek. Umuyoruz ki maskelerin takılmaya gerek görülmeyeceği bir döneme  girelim. 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız?' sorusunun cevabını Sağlık Bakanımız en  yetkili olarak en kısa zamanda inşallah verir. Bizim de arzumuz en kısa zamanda  maskeden de kurtulalım. Halkımız da bu konuda bir rahatlama sürecine girmiş  olsun."
 

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