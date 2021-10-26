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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Buğra OLAÇ- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA) |  26 Ekim 2021 Salı - 10:52 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 10:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine sabah saatlerinde, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İletişim Başkanı Fahrettin Altın ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında, Vatan Muharebesi ile işgalden kurtarılan Füzuli'de kısa süre içinde tamamlanan uluslararası havalimanının açılışıyla bölgede yapılan kara yolu ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine katılacak.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyaret
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