Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Bakan Gül'e başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Bakan Gül'e başsağlığı diledi
AA | 10 Nisan 2021 Cumartesi - 16:28 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 16:28
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.
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