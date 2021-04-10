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Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Bakan Gül'e başsağlığı diledi

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 16:28 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 16:28

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız  Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından  büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve  ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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