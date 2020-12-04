Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle birçok yeni yasak ve kısıtlama hayat geçince vatandaşlar camilerin durumu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Cemaatle kılınması farz olan Cuma namazının camilerde kılınıp kılınamayacağı da merak edilen soruların başını çekiyor. Peki, Cuma namazı kılınacak mı 4 aralık? Camiler açık mı?

Cuma namazı kılınacak mı 4 Aralık? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde koronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirleri açıkladı. Açıklamayla beraber vatandaşlar camiler cuma gününü kapalı mı cuma namazı kılınacak mı sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı son yaptığı acıkmayla konuya açıklık getirdi.

CUMA NAMAZI CAMİDE KILINACAK MI?

İçişleri Bakanlığının son yayınladığı genelgeye göre cuma namazının kısıtlanmasına ilişkin bir yasak söz konusu değil. Camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam edecek.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ NAMAZ SAATİ YASAKTAN MUAF OLACAK!

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığı duyuruldu.

DİYANET 'CUMA NAMAZI' AÇIKLAMASI YAPTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından son dakika açıklaması bulundu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cuma namazına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür.

Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir. Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur." denildi.