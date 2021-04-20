Covid 19 geçirenler ne zaman aşı olacak?

55 yaş üstü vatandaşların aşılama süreci resmen başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreci ile ilgili yaptığı açıklamada "Aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi. Aşılama sürecine yeni grubun dahil edilmesiyle birlikte daha önce covid 19 geçirenler de 'Covid-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?' sorusunu araştırıyor. Peki, Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? İşte aşılama süreci ile ilgili detaylar...

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin aşılama süreci devam ediyor. Risk gruplarının öne alınarak önceliklendirildiği programda aşı sırası 55 yaş ve üzeri vatandaşlara geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni safhaya geçtiklerini açıklayarak vatandaşları aşı olmaya davet etti. Aşılama süreci kademe kademe tamamlanırken daha önce covid geçirenler de aşı olup olmayacaklarını merak ediyor. Peki, Peki, Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? İşte aşılama süreci ile ilgili Sağlık Bakanlığı 'nın sitesinde bulunan bilgiler...

COVİD-19 GEÇİRDİM, YİNE DE AŞI YAPTIRMALI MIYIM?

COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.

COVID-19’U GEÇİRMEK COVID-19 AŞISI OLMAYA GÖRE DAHA UZUN SÜRE KORUR MU?

Kişinin bir hastalığı geçirerek kazandığı bağışıklık (doğal bağışıklık) düzeyi, geçirilen hastalığa ve kişiye göre değişir. COVID-19 etkeni SARS-CoV-2 yeni bir virüs olduğu için hastalığı geçirmekle kazanılan doğal bağışıklığın ne kadar süre koruyacağı bilinmemektedir. Ancak yürütülen bazı çalışmalar COVID-19’a karşı gelişen doğal bağışıklığın uzun süreli olmadığını göstermektedir.

COVID-19 AŞISI KİMLERE UYGULANACAK?

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

COVID-19 AŞILAMASINDA NEDEN ÖNCELİKLENDİRME YAPILIYOR?

COVID-19 aşılamasında gruplar; hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. Grupların aşılanması tamamlandığında T.C. Sağlık Bakanlığı isteyen herkesin aşıya ulaşabilmesini planlamaktadır.

COVID-19 AŞISI OLMAK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?

e-Nabız uygulamasına girerek COVID-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol ediniz.

Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı kısa mesaj (SMS) ile öğrenmek için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp 2023’e kısa mesaj (SMS) gönderebilirsiniz. (Örnek: AŞI 12345678910 1234)

Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden aşı için randevu alınız. Temas riskini en aza indirmek için lütfen, randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız.

GRİP VE/VEYA ZATÜRRE AŞISINI YENİ YAPTIRDIM. COVID-19 AŞISI OLABİLİR MİYİM?

Grip ve/veya zatürre aşısı olduktan en az 2 hafta sonra inaktif COVID-19 aşısı olabilirsiniz.