Corona virüs nedeniyle ziyarete kapatıldı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyünde bulunan ve her yıl ekim ayının ikinci haftasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilen Seyyid Bilal Türbesi corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 8 gün süreyle ziyaretlere kapatıldı.

Gercüş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada korona virüsten dolayı türbenin ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

Kaymakamlık tarafından internet sitesinde yapılan duyuruda, "Korona virüs tedbirleri kapsamında; ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 04 Eylül 2020 tarihli kararı gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak amacıyla Becirman köyünde bulunan Seyyid Bilal Türbesi ve eklentilerine yapılacak ziyaretlerin 06 Eylül 2020 tarihinden 13 Eylül 2020 tarihine kadar 8 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiş olup bütün tedbirler alınmıştır" denildi.