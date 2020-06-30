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Corona virüs Bilim Kurulu Üyesinden aşı tarihi öngörüsü

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 22:58 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 22:58

Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Aşı için öngörülen süre 2022 gibi duruyor. Biz tabi inşallah o dönemlere kalmayız." dedi.


Kayseri Ticaret Odası Olağan Meclis Toplantısı'na katılan Çelik,  burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  vakasının 11 Mart'ta İstanbul'da bir hastada görüldüğünü anımsattı.
 
Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlerle Kovid-19'un yayılma hızının  kontrol altına alındığını ancak bireysel sorumsuzluklar nedeniyle virüsün birçok  kişiye bulaşabildiğini belirten Çelik, testi pozitif çıkan kişinin bir  mahalledeki nişan törenine katılması sonrası virüsün yayılmasını örnek gösterdi.
 
Çelik, cenazeye gidip virüs bulaşan insan sayısının da fazla olduğunu  vurguladı.
 
Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışmada, Kayseri'de Kovid-19 virüsü  tespit edilenlerin nüfusun binde 8'i olduğu bilgisini veren Çelik, bunun kentin  iyi korunduğunu gösterdiğini belirtti.
 
Salgına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nün geç refleks verdiğini belirten  Çelik, tıp bilimini yönlendiren bazı ilaç firmalarının açıklamalarına da temkinli  olduklarını kaydetti.
 
Kovid-19 salgınında sadece yaşlıların değil, genç yaşta ölümlerin de  görüldüğüne işaret eden Çelik, özellikle kalp, diyabet hastalığı ve aşırı kilolu  kişilerin risk altında olduğunu vurguladı.
 
"Sürü bağışıklığı çok riskli"
 
Salgının bundan sonraki seyrine ilişkin tecrübelerini de paylaşan  Prof. Dr. İlhami Çelik, şöyle konuştu:
 
"Pandeminin bitmesiyle ilgili önümüzde kanıta dair herhangi bir şey  yok. Bu devam edecek gözüküyor. Benim öngörüm, bunun yazın azalacağı şeklindeydi.  'Azaldı mı?' Bana göre, evet. Karantina tedbirlerine devam edilseydi belki de şu  anda vakalar sıfırlanmıştı. Ancak, toplum dinamik bir toplum. Sizin yaşamak için  çalışmanız ve üretmeniz gerekiyor. O yüzden bu durumu sonsuza kadar devam  ettiremezsiniz."
 
Çelik, sokağa çıkma kısıtlaması uzun süre devam eden yaşlı kişilerde  başka sağlık sorunlarının da çıkabildiğine değinerek, "Çok riskli bir olay. Sizin  sürü bağışıklığı demeniz için yüzde 50 ile 70'inin enfekte olması ve bunların  yüzde 5'inin ölmesi gerekiyor. Bu Türkiye için 3-5 milyon arası bir rakam olması  gerekiyor. Biz bir kişinin canı için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı gereği koronavirüs testini ücretsiz  yaptığını vurgulayan Çelik, "Amerika'da ise her şey özel sigorta ve para ile  yapılıyor. Orada paranız kadar yaşıyorsunuz." dedi.
 
 Virüsün ölümcül etkisinin azaldığına dair bazı açıklamalar yapıldığını  belirten Çelik, bunun gerçeği yansıtmadığını, aşı çalışmalarının hız kazandığını  aktardı.
 
"Aşı 2022 yılını bulur"
 
 Çelik, "Aşı için öngörülen süre 2022 gibi duruyor. Biz tabii inşallah  o dönemlere kalmayız. Kendimizi şöyle alıştırmıştık, yaz gelince biz de bitecek  modundaydık açıkçası. Ancak Allah'a şükür şu anda çok ciddi vakalarımız yok.  Böyle anormal gereksiz bir korku sendromuna da yol açmaya gerek olmadığını  düşünüyorum. Çünkü insan cesur olursa güçlü olur. Bu bağışıklık sistemi için de  böyledir." diye konuştu.
 

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Sağlık Bakanlığı Corona virüs Prof. Dr. İlhami Çelik
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