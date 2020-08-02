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Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan "ikinci dalga" uyarısı

AA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 12:24 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 12:24

Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova "Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var. Sosyal mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uyarsak, toplumda virüsün yayılım hızının azaldığını görüyoruz ama uymadığımız zaman da bu artacaktır. Herkes için gerçekten önemli bir döneme giriyoruz. Tekrar vurgulamak istiyorum, sağlık çalışanları çok yoruldu. Burada en önde savaşan kişiler de onlar. O yüzden kendimiz, sağlık çalışanları ve büyüklerimiz için daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.


Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi ve  Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon  Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim  Taşova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, sonbaharda beklenen muhtemel  "ikinci dalgaya" ilişkin uyarılarda bulundu.  Taşova,  yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde  toplumun büyük kısmının Kovid-19 öncesi dönemdeymiş gibi davranmaya başladığını  söyledi.
  Sosyal mesafenin yanı sıra maske takılmadığını ve maskelerin yanlış  kullanıldığını belirten Taşova, bunun sonucunda pozitif vaka rakamlarında da  artışlar görüldüğünü kaydetti. Taşova, Kovid-19 sürecinin devam ettiğini ve herkesin, hem kendisi hem  de başkaları için maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini  vurgulayarak, şunları söyledi:
 
  "Sosyal mesafeye çok da önem veremiyoruz. Normalleşme ya da hafif  gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik. Dolayısıyla sosyal mesafenin  birçok alanda ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun akabinde ister istemez  rakamlarımızda artışlar görülüyor. Allah'tan şu anda yoğun bakım anlamında riskli  gruplarla ilgili olarak daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim ama bu artış  bizi endişelendiriyor. Bu anlamda bakıldığında özellikle sosyal mesafenin çok  uygulanmadığını görüyoruz. Özellikle düğünlerde ve parklarda, maske takma ve  sosyal mesafe kuralları uygulanmıyor."  Taşova, 65 yaş ve üstünün kendilerini çok daha iyi koruduğunu,  gençlere göre maske ve sosyal mesafeye daha çok dikkat ettiklerini dile getirdi.
 
 Muhtemel "ikinci dalga" uyarısı
 
 Kurallara uyulmazsa, pozitif vaka sayılarının sonbaharda beklenen  muhtemel "ikinci dalgada" daha da artacağını belirten Taşova, şunları kaydetti:  "İlk döneme göre hem ilaç hem hastaneler bağlamında daha hazırlıklıyız  tabii ki. Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var, sağlık  çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının arttırılması,  onların da dinlenmesi gerekiyor. Bu ara süreci (normalleşme) bu amaçla kullanmayı  çok istedik açıkçası. Sosyal mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uyarsak,  toplumda virüsün yayılım hızının azaldığını görüyoruz ama uymadığımız zaman da bu  artacaktır. Herkes için gerçekten önemli bir döneme giriyoruz. Tekrar vurgulamak  istiyorum, sağlık çalışanları çok yoruldu. Burada en önde savaşan kişiler de  onlar. O yüzden kendimiz, sağlık çalışanları ve büyüklerimiz için daha dikkatli  olmamız gerekiyor."  Kovid-19'un normal viral bir hastalık olarak kabul edilebilmesi için  toplumun yüzde 60-70'inin hastalığı geçirmiş olması gerektiğinin altını çizen  Taşova, henüz o rakamlara ulaşılamadığını dile getirdi.  Taşova, salgınla mücadelede devletin, sağlık çalışanlarının ve  vatandaşın yapması gerekenlerin sacın ayaklarını oluşturduğunu, birinde aksaklık  olursa bugüne kadar yapılan mücadelenin boşa gideceğini belirtti.
 

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corona bilim kurulu Yeşim taşova
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