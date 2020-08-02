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Corona virüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Aşı ekim ayına hazır

02 Ağustos 2020 Pazar - 8:18 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 8:29

Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama Rusya’dan geldi. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko “Klinik denemeler bitti” dedi, tarih verdi.


Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Gamaleya Enstitüsü’nün aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini, kayıt süreci için belgelerin hazırlandığını belirterek “Aşı ekim ayına hazır olacak” dedi. Bu dönemde kitlesel aşılamaya geçilmesinin beklendiğini vurgulayan Muraşko, aşı yapılan herkesin bu süreçte gözlem altında tutulacağını ifade etti.
 
164 ÇALIŞMA DAHA VAR
 
ABD’li salgınla mücadele yetkilisi Anthony Fauci ise Rus ve Çin aşılarına şüpheyle yaklaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde COVID-19’a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor. (Hürriyet)
 

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