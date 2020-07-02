Gazetevatan.com » Ekonomi » Çoğu marka fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller
Çoğu marka fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller
Temmuz ayı geldi; otomobil firmalarından bazıları fiyat değişikliğine gitti. Corona virüs nedeniyle üretimleri aksayan firmalar otomobil yetiştirmek için fabrikalarını yeniden faaliyete geçirdi. Otomobil fiyatları güncellendi. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...
Otomobil markaları Temmuz ayında fiyatları güncelledi. Pandemi nedeniyle üretimlerin aksamasından dolayı bazı firmalar zam da yaptı. İşte en ucuz otomobiller...
Fiat Panda 99.900 lira
Fiat Panda 99.900 lira