Clinton ailesinden skandal proje! Ana-kız terör örgütü PKK'yı övecek...

Suriye'de Fırat Nehri’nin doğusunda geniş bir bölgeyi elinde tutan terör örgütü PKK ’nın kolu YPG’ye mensup kadın militanları anlatan kitap ABD ’de dizi olma yolunda. Söz konusu projenin detayları Amerika magazin sitesi Hollywood Reporter’da yer aldı. Buna göre Demokrat Partili eski Başkan Bill Clinton ’ın eşi ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton’ın ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketi, Amerikalı kadın yazar Gayle Tzemach Lemon’ın “The Daughters of Kobani: A Story of Rebellion, Courage and Justice” (Kobani’nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi) kitabının TV program haklarını aldı. Dizinin hangi platformda yayınlanacağı henüz belli değil.