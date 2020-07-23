Çin’de kanseri belirtiler görülmeden tespit eden test geliştirildi

Çin’de yürütülen bir araştırma kapsamında geliştirilen kan testi, 5 farklı kanser türünü belirtiler görülmeden birkaç yıl önce tespit edebiliyor.

ngiliz medyasından BBC’nin haberine göre, Nature Communications dergisinde yayınlanan makalede, “DNA metilasyonuna dayanan kan testinin 5 kanser türünü, teşhis konulmadan 4 yıl öncesine kadar tespit edebildiğini açığa çıkardık” ifadelerin kullanıldı.

SEMPTOM GÖSTERMEDEN TESPİT EDİLMESİ ÖNEMLİ

İngiliz medyası, söz konusu çalışma sonucu geliştirilen kan testlerinin kanserde erken teşhis açısından önemli olduğunu duyurdu. Kan testi, Çin’de 2007-2014 yılları arasında alınan örneklerin incelenmesi sonucunda geliştirildi. Örnek alınan 605 kişiden 191'ine 4 yılda sonra mide, yemek borusu, kalın bağırsak, akciğer ya da karaciğer kanseri teşhisi konulduğu aktarıldı.

TEST NASIL ÇALIŞIYOR?

Geliştirilen kan testi, kanser hücrelerinin kana bıraktığı küçük DNA parçalarını tespit ediyor. Test, böylelikle kanserin saptanmasına olanak tanıyor. Ancak kanser türünün ne olduğuna ilişkin bilgi elde edilemiyor.