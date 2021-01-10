Patlama, Çin'in Hunan eyaletindeki Ningxiang kentindeki bir batarya fabrikasında meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Patlama sonrası çıkan yangına 36 itfaiye aracı ile 288 personelin müdahale ettiği öğrenilirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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- Çin'de fabrikada büyük patlama! Ölü ve yaralılar var
Çin'de fabrikada büyük patlama! Ölü ve yaralılar var
DHA | 10 Ocak 2021 Pazar - 1:01 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 1:01