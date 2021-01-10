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Çin'de fabrikada büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

DHA |  10 Ocak 2021 Pazar - 1:01 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 1:01

Çin'in Hunan eyaletinde bulunan batarya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlama anı ise kameraya yansıdı


Patlama, Çin'in Hunan eyaletindeki Ningxiang kentindeki bir batarya fabrikasında meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Patlama sonrası çıkan yangına 36 itfaiye aracı ile 288 personelin müdahale ettiği öğrenilirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
 

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Çin Hunan patlama
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