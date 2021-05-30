Ceyda Düvenci: Bülent sayesinde Kendimi keşfettim

ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE BÜYÜYORUM

Kızı Melisa ve oğlu Okan Ali ile büyüdüğünü belirten Ceyda Düvenci, “Çocuklar her zaman öğretileni değil gördüğünü kopyalayarak büyüyor. Hepsi sizin yansımanız. Okuduğum kitap larda da görüyorum, çocuğunuzda rahatsız olduğunuz şey, sizde var olan bir şey. Dolayısıyla çocuk büyüdükçe ben de gelişiyorum” dedi. Anneliğin kariyer ini etkilemediğini ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Etkilemedi belki ama ben de ona göre kariyer planlaması yaptım. Mesela Melisa doğdu. Bir durum vardı ve para kazanmamız gerekiyordu.

O yüzden güvenilir bir yardımcı buldum kendime ve çalışmaya başladım. Bulduğum tedavi sistemlerine gidecek parayı biriktirmeye çalıştım.”

Eşi Bülent Şakrak’ın bu zamanlarda hayatına güneş gibi girdiğini ifade eden Düvenci “O anda güneş gibi hayatıma Bülent girdi. Oğlum Ali’yi dünyaya getirmek için önce bir ameliyat oldum. Hemen arkasından hamile kaldım. Ali’ye 10 ay biz baktık, sonra yine güvendiğimiz birini yanımıza aldık” diye konuştu.