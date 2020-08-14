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Çevresindekilere öleceğini söyledi, evde cesedi bulundu

DHA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 1:05 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 1:05

Antalya'da yalnız yaşayan Ömer Keleş (55), evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Keleş'in, sabah saatlerinde hastaneye gittiği, çevresindekilere öleceğini söylediği öğrenildi.


Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 54 Sokak'taki apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Ömer Keleş'ten uzun süre haber alamayan komşuları, durumu polise haber verdi. Keleş'in oturduğu apartmana gelen polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Ömer Keleş'i yerde hareketsiz halde gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keleş'in kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. 
 
Antalya Serbest Bölge'de çalışan Keleş'in, sabah saatlerinde hastaneye gittiği, rahatsızlığından dolayı çevresine öleceğini dile getirdiği öğrenildi. 
 
Keleş'in, kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlıklarının olduğu da öğrenildi.

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