Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişiyor! Flaş meteoroloji detayı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Açıklamasında gündeme dair önemli zkonulara değinen Erdoğan "Bir süredir dünya devletleri bir araya gelerek özellikle 2053 vizyonumuz ve bu adımların en yakın en önemli bir projesi. Dünya bugün insanlık tarihindeki büyük kırılmalarının en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Salgın döneminde üretimde ve insan hareketliliğinde yaşanan kısmi yavaşlamanın bile dünyamızı ne kadar rahatlattığını uzaydaki görüntülerden görülüyor. Bir süredir dünya devletleri bir araya gelerek iklim değişikliğinin ağır sonuçlarını hafifletmek için çözüm arıyor. iklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor" dedi.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN İSMİ DEĞİŞİYOR
"Önümüzdeki dönem için yeşil kalkınma devrimini tüm çalışmaların merkezine yerleştirerek öncü ve etkin rol üstlenmekte kararlıyız" diyen Erdoğan şunları söyledi: "Hükümet olarak üzerime düşünleri yaptık, yapıyoruz. Yeşil Kalkınma devrimini de aynı samimiyetle milletimizin tavrına sunuyoruz. Her kesimden sürecin ülkemize külfetlerini asgari düzeyde tutacak bir yaklaşımla yürüteceğimiz bu tarihi projeye destek vermesini bekliyoruz. İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeye planladığımız yeni yapısal düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz ve bünyesinde iklim değişikliği uyum koordinasyon kurulu oluşturuyoruz. İklim Değişikliği Başkanlığı oluşturuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsünü yükselterek, Göç İdaresi Başkanlığı olarak yapılandırılacağını da açıkladı.