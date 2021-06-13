13 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.29 EURO 10,1810 -0.94
USD 8,4050 -0.28 ALTIN 506,020 -1.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

Adem VAROL / İstanbul,(DHA)  |  13 Haziran 2021 Pazar - 0:06 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 0:06

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kullanılmayan alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.00 sıralarında Fatih'te bulunan İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıktı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

ETİKETLER

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.