Cemile Şenel cinayetinde flaş gelişme! Katil yakayı böyle ele verdi

İstanbul Emniyeti Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün "Cinayet" soruşturması İstanbul 'un Sultangazi İlçesi'nde açıldı. İddialara göre; Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin üzerindeki bir adreste 5 arkadaşıyla oturan 17 yaşındaki Cemile Şenel evde yaşanan bir tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdi. İnceleme başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; cinayetteki sır perdesini titiz bir çalışmayla araladı. İşte Cemile Şenel'in ölümüyle sonuçlanan sır cinayetin perde arkasının ortaya çıkarılma süreci ve son dakika detayları... KOLTUK ALTINA SAPLANAN MERMİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine ve iddialara göre; söz konusu adreste Cemile Şenel, Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Nusret T. ve kız arkadaşı Aysun C. oturuyordu. İddialara göre; Servet S. ile Nusret T.'nin arasında kız meselesinden ötürü tartışma çıktı. Nusret T. ruhsatsız silahını çıkarınca Servet S. "O silahı çıkardıysan ateş edeceksin" dedi. Nusret T. silahı ateşleyecekken Ramazan R.Ç., arkadaşı Nusret T.'nin eline hamle yaptı. Ateşlenen silahtan çıkan kurşun Cemile Şenel'in koltuk altına saplandı. Cemile Şenel olayda yaşamını yitirdi.

KOLTUKTA DA SİLİNMİŞ KAN İZLERİ BULUNDU

Ağır yaralanan Cemile Şenel'i yoldan çevirdiği bir araçla hastaneye götüren Ramazan R.Ç. polise verdiği sözlü ifadesinde "Kızı yolda buldum" dedi. Çelişkili beyanlardan ötürü şüpheye kapılan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ramazan R.Ç.'nin hastaneye geldiği güzergahtaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ramazan R.Ç.'nin yoldan çevirdiği ve Cemile Şenel'i hastaneye getirdiği aracın izi sürüldü ve olay yerine ulaşıldı.

APARTMAN MERDİVENLERİ DE KANDAN TEMİZLENMİŞ!

Apartmanın merdivenlerinde silinmiş kan izleri bulundu. Olayın yaşandığı daire tespit edildi ve adrese baskın yapıldı. Daireye bir hafta önce uyuşturucu baskını yapıldığı anlaşıldı. Kiralık adreste bulunan koltukta kan lekeleri ve iki boş kovan da bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam eden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayın ardından daireden kız arkadaşı Aysun C. birlikte çıkan Nusret T.'nin açık kimliğini belirledi.

25 SUÇ KAYDI VAR

39 yaşındaki Nusret T.'nin kasten yaralama, uyuşturucu, tehdit, yağma ve Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet suçlarından ötürü 25 kaydının olduğu ortaya çıktı. Aysun C., Ramazan R.Ç., Tuğba C. ve Servet S. gözaltına alındı ve tutuklandı.