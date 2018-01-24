24 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
4°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.648 1.05 EURO 4,6360 0.07
USD 3,7350 -0.86 ALTIN 163,310 0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çavuşoğlu France 24'e konuştu

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 19:30 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 20:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile şu an Afrin bölgesinde terör örgütlerini hedef aldıklarını, gelecekte Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabileceklerini belirterek, "ABD birçok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi. Ben bunu Rex Tillerson'la görüşmemde açık bir şekilde dile getirdim." dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin  Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere  geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te France 24'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin  (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili  açıklamalarda bulundu.
 
Sınırda bulunan terör örgütlerinin Türkiye için bir tehdit oluşturduğu  vurgulayan Çavuşoğlu, hiçbir ülkenin terör örgütlerinin sınırlarında olmasına  izin vermeyeceğini söyledi.
 
Çavuşoğlu, terör örgütlerinin Afrin'den Türkiye'ye saldırılarda  bulunduğunu ifade ederek, "Bu terör örgütüne karşı bu operasyonu başlatmak bizim  için önemlidir. Biz Kürtleri hedef almıyoruz. Türkiye'de Kürt vatandaşlarımız  var. Biz Türkiye, Irak veya başka ülkelerdeki Kürtleri değil terör örgütlerini  hedef alıyoruz." diye konuştu.
 
Kürt, Türk ve Arapların TSK ve Özgür Suriye Ordusunun Afrin'de  operasyon düzenlenmesinden memnun olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam  etti:
 
"Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesi için bu operasyon  bizim ve Afrin için önemlidir. O bölgede DEAŞ da var, sınırı geçmeye ve  Türkiye'ye saldırmaya çalışıyorlar. DEAŞ (elebaşları) ayrıca sınırı geçerek  Fransa gibi ülkelere gitmeye çalışıyorlar. Afrin bölgesinde DEAŞ ile YPG arasında  sınırlı bir iş birliği var. Dolayısıyla, Afrin bölgesinde YPG, PKK ve DEAŞ'ı  hedef alıyoruz."
 
"Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabiliriz"
 
Afrin operasyonunun bölgede bulunan terör örgütlerini temizlemeyi  amaçladığının altını çizen Çavuşoğlu, tehdidin aynı zamanda Münbiç'ten geldiğini  ve orada Türk askerlerinin olduğunu hatırlattı.
 
Çavuşoğlu, "Tehditler nereden gelirse gelsin Türkiye'nin bütün  tehditleri temizlemesi gerekiyor.  Şu anda Afrin (terör örgütleri) hedefte ama  gelecekte Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabiliriz."  açıklamasında bulundu.
 
Gelecekte Türkiye için diğer bölgelerden bir tehdidin oluşması halinde  o bölgedeki terör örgütlerini temizleyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu,  ABD ile  Türkiye arasında Afrin konusundaki görüş farklılığıyla ilgili bir soru üzerine,  ABD'nin YPG'yi silah konusunda yardım ettiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a YPG'ye silah yardımlarını durdurma konusunda  söz verdiğini hatırlattı ve şunları kaydetti:
 
"Afrin operasyonu bölgede istikrarsızlık oluşturmuyor. Operasyonumuz  Suriye'nin sınır bütünlüğü ve birliği için önemlidir. Başka ülkelerin ne  söylediği ile ilgilenmiyorum. Benim için önemil olan halkımın söyledikleri ve  halkımı dinliyorum. Orada ciddi tehdit varsa onu temizlemem gerekiyor. Başka  ülkelerin ne söylediği ile ilgilenmiyorum ama söylenenler doğru değil."
 
Çavuşoğlu, Afrin'in istikrarlı bir bölge olmadığını, Rusya'nın bunu  bildiğini ve ABD'nin bölgede askerleri bulunmadığını belirterek, Afrin bölgesini  herkesten daha iyi bildiklerini söyledi.
 
"ABD vaatlerini yerine getirmedi"
 
ABD'nin birçok kez Münbiç operasyonundan sonra YPG'nin hemen  çekileceğine dair söz verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, YPG güçlerinin halen  Münbiç'te olduğuna dikkati çekti.
 
Çavuşoğlu, aynı şekilde ABD'nin Rakka operasyonundan sonra YPG'nin  çekileceğini temin etmesine rağmen, YPG'nin bölgede DEAŞ'la savaşmadığını,  varılan bir anlaşma sonrasında DEAŞ terör örgütü unsurlarının Rakka'dan  çekildiğini, ancak YPG'nin halen mevcudiyetini sürdürdüğünü kaydetti.
 
Bakan Çavuşoğlu, "ABD birçok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi.  Ben bunu Rex Tillerson'la görüşmemde açık bir şekilde dile getirdim." dedi.
 
ABD'nin YPG'ye yaklaşık 5 bin kamyon silah yardımında bulunduğunu  kaydeden Çavuşoğlu, bunun sadece Türkiye'yi değil, Suriye'nin geleceğini tehdit  ettiğini söyledi.
 
Çavuşoğlu, ABD'nin PYD/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri'yle  (SDG) bir sınır gücü kurup kurmayacağı ile ilgili soruya, "ABD bizim  endişelerimizi, kaygılarımızı anladı. Bunun çok ciddi bir durum olduğunu  anladılar." yanıtı verdi.
 
Afrin harekatı bağlamında birçok ülkenin Türkiye'nin meşru kaygılarını  anladığını dile getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu şunları kaydetti:
 
"Afrin'de siviller öldürülmüyor. YPG, öldürülen teröristleri sivil  gibi göstermeye çalışıyor. Siz de buna inanmak istiyorsunuz. Neden benim verdiğim  bilgilere inanmıyorsunuz? Ben herkesten çok sivillerin durumunu ve insan  haklarını önemsiyorum. Ben ülkemde 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği  yapıyorum. Bu benim omzumda büyük bir yük oldu ve kimse bu yükü paylaşmıyor."
 
Çavuşoğlu, Afrin'de Kızılay ve AFAD gibi insani yardım örgütlerinin  konuşlandırıldığını, halkın ihtiyaçlarını gidermek için iki kamp kurulduğunu  belirtti.
 
Rusya ve Suriye'yle TSK'nın Afrin'e girmesi için bir anlaşma yapılıp  yapılmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, kimseyle anlaşma yapılmadığını,  gerekli tüm muhatap ve ülkelere operasyon hakkında bilgi verildiğini kaydetti. 
 
Çavuşoğlu, "Suriye rejiminden izin istemedim. Bu operasyon için  kimseyle bir pazarlık ya da anlaşma yapmadık, çünkü bu bizim için bir güvenlik  meselesi." ifadelerini kullandı.
 
   

ETİKETLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrin Münbiç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.