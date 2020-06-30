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Çavuşoğlu'dan Macron'a sert tepki: Dürüst davranmadı

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 15:20 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 16:33

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa bir darbeciyi destekliyor. Esas sorgulanması, eleştirilmesi gereken Fransa'nın özellikle de Macron'un tutumu ve politikalarıdır. Öncelikle dürüst ve şeffaf olsunlar, sonra Türkiye'yi eleştirsinler." ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun Rusya'yı  tehdit olarak gördüğüne dikkati çekerek, NATO müttefiki Fransa'nın ise Rusya'nın  Libya'daki mevcudiyetini arttırmak için çaba sarf ettiğini söyledi. 
 
Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto  ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın  toplantısında konuştu.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Almanya Başbakanı Angela  Merkel ile yaptığı görüşmede Libya bağlamında Türkiye aleyhindeki açıklamalarına  ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'daki tek meşru otorite olan  hükümetle iş birliği yaptığının altını çizdi.
 
Çavuşoğlu, "Tüm dünya biliyor ki, Avrupa'da birçok ülke kabul ediyor  ki, bizim bu iş birliğimiz sayesinde bir denge sağlanmıştır ve Trablus'ta bu iç  savaşın bir sokak savaşına dönmesi engellenmiştir." diye konuştu.
 
Libya'daki istikrarsızlığın Avrupa'ya çok etkisi olduğunu vurgulayan  Çavuşoğlu, "Kaçak göçmenlerin gelmesi, sadece bir tanesi. Terörizm vesaire, tam  teröristlerin bulamadığı bir ortam. Suriye'deki DEAŞ'lılar bile oraya gitti. Bir  bakıyorsunuz, güneyden Boko Haram veya diğer terör örgütleri, Eş-Şebab vesaire.  Sonuçta tam teröristlerin arayıp bulamadığı bir ortam. Dolayısıyla Libya'nın  istikrarı çok önemli." ifadesini kullandı.
 
Çavuşoğlu, Fransa'nın ise Libya'da bir darbeciyi desteklediğini  söyleyerek, "Korsan bir insanı destekliyor. Kimi, (Libya'nın doğusundaki  gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter'i destekliyor. Birleşmiş  Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı hilafına destekliyor." dedi.
 
Türkiye'nin tüm ilişkilerinin anlaşmalar çerçevesinde şeffaf olduğunu  vurgulayan Çavuşoğlu, "Peki, Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır. Sorduğunuz zaman  da Hafter'e silah vermediğini, destek vermediğini söylüyor. Ama tüm gerçekler  ortada, raporlar ortada. Parasını Abu Dabi veriyor ama, Fransa veriyor."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Çavuşoğlu, "Hangisi daha tehlikeli? Kimin oradaki mevcudiyeti daha  riskli? Elbette Fransa'nın." diye konuştu.
 
Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin de bundan rahatsız olduğunu  ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ihtiyaç duydukları AB  fonlarını almak istedikleri için sesini çıkaramadığını aktaran Çavuşoğlu,  Malta'nın, AB'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre  önce başlattığı İrini operasyonundan çekildiğini vurguladı.
 
"NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama... "
Çavuşoğlu, NATO içinde de bir tartışma olduğunu belirterek, şöyle  devam etti:
"Bir taraftan Rusya'yı tehdit olarak görüyor NATO, diğer taraftan NATO  müttefiki Fransa, Rusya'nın oradaki (Libya'da) mevcudiyetini arttırmak için çaba  sarf ediyor. Biz Ruslarla şu anda karşı taraflarda görünüyor olsak bile ateşkes  için çalışıyoruz, oradaki durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz. Şimdi  yeni bir ateşkes anlaşması olur mu, nasıl olacak beraber oturuyoruz konuşuyoruz,  Suriye'de yaptığımız gibi. Bazen farklı taraflarda olmak avantaj. Tüm bunları biz  yapıcı bir şekilde yapıyoruz. Ama Macron ve Macron'un yönettiği veya yönetemediği  Fransa, bir sömürgeci anlayışla, geçmişte tüm Afrika'yı istikrarsızlığa  kavuşturduğu gibi 2011'de Libya'yı bombalayıp terk ettiği gibi, şimdi de yıkıcı  bir anlayışla Libya'da sadece kendi çıkarları ve emelleri için bulunuyor."
 
Esas sorgulanması ve eleştirilmesi gerekenin, Fransa'nın ve özellikle  Macron'un tutumu ve politikaları olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Önce dürüst  olsunlar, şeffaf olsunlar ondan sonra Türkiye'yi eleştirsinler. Türkiye'ye bu  şekilde saldırmanın iç siyasette de Macron'a bir faydasının olmadığını kendisi de  gördü. Umarım bundan da ders alır." dedi.
 
Mevkidaşı Szijjarto ile Kovid-19'un getirdiği yeni normalde ilişkileri  nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, öte yandan,  Libya ve Suriye meselesi gibi bölgesel ve güncel konuların da görüşmelerde  gündeme geldiğini aktardı.
 
Çavuşoğlu, Türkiye ve Macaristan'ın, enerjiden savunma sanayisine,  turizmden kültürel mirasların korunmasına kadar birçok alanda ilişkileri her  geçen gün geliştirdiğinin altını çizerek, "Ticaret hacmimizi daha da geliştirmek  ve 6 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için neler yapabileceğimizi de bugün  görüştük." dedi.
 
Konuşmasında, küresel sorun Kovid-19'un ekonomileri olumsuz  etkilediğini dile getiren Çavuşoğlu, bu sürecin en az zararla kapatılması için  küresel iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve ikili iş birliklerinin de önem  kazandığı değerlendirmesinde bulundu.
 
Bakan Çavuşoğlu, "Biz, önümüzdeki süreçte birbirimizin ekonomisini ve  ekonomik kalkınmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye ve Macaristan'ın, salgın döneminde iki dost ülkenin göstermesi  gereken dayanışmayı sergilediğini dile getiren Çavuşoğlu, "İlaç sanayisinde  kullanılan birçok kimyasalın verilmesinde Macaristan Türkiye'ye öncelik verdi.  Biz de aynı şekilde başta bazı kumaş çeşitleri başta olmak üzere Macaristan'ın  taleplerini öncelikli tuttuk." dedi.
 
İki ülkenin, salgının yoğun olduğu süreçte gösterdiği güçlü  dayanışmaya atıfta bulunan Çavuşoğlu, hem Türkçe hem de Macarca'da yer alan "Dost  kara günde belli olur." sözünü kullandı.
 
"AB, objektif kriterlerle karar almalı"
Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) içinde seyahat konusunda alınan bazı  kararlardan hayal kırıklığı duyduklarını dile getirdiklerini aktararak, şunları  söyledi:
"AB üyesi ya da AB üyesi değil ayrımı yapılmaksızın, objektif  kriterler çerçevesinde, AB'nin bir karar alması gerekiyor. Bu anlamda da  Macaristan'ın AB içinde güçlü desteğini görüyoruz. Kendilerine çok teşekkür  ediyoruz. Perşembe günü Kültür ve Turizm Bakanımız ve Sağlık Bakan Yardımcımız  ile Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Bu konuda da dostum Peter'a bilgi verdim. AB  içinde her platformda Türkiye olsun olmasın, Birliğin çifte standartlarını ve  yüzümüze karşı başka, kapalı kapılar arkasında sergiledikleri başka tutumları  açıkça dile getiren Peter'a da teşekkür ediyorum. Bu sadece bizim için önemli  değil, esasen AB'nin kendisi ve geleceği için de önemli. Pandemi sürecinde neden  yetersiz kaldığını da çok iyi düşünerek, politikalarını gözden geçirmesi  gerekiyor. Daha dürüst, şeffaf olması gerekiyor."
 
Türk Konseyine katkılarından ötürü Macaristan'a teşekkür
Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türk Konseyinin gözlemci üyesi olduğunu  hatırlatarak, buna karşılık, Macaristan'ın konseye aktif üyelerden bile daha  fazla katkı sağladığına dikkati çekti.
 
Macaristan'ın, pandemi döneminde de Türk Konseyi ile güçlü dayanışma  gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Konseyinin ilk ve tek Avrupa ofisinin de  Macaristan'da olduğunun altını çizdi.
 
Macaristan'ın, Türk Konseyi'ne verdiği destekten ötürü teşekkür eden  Çavuşoğlu, Türkiye'nin de yakın zamanda buraya bir temsilci atayacağı bilgisini  paylaştı.
 
Çavuşoğlu, Macaristan'ın, Vişegrad Dörtlüsü (Slovakya, Çekya,  Macaristan ve Polonya) formatında da Türk Konseyine destek verdiğine işaret  ederek, "Vişegrad Grubu-Türk Konseyi arasındaki iş birliğinin güçlenmesi için de  Macaristan'ın katkılarını görüyoruz." diye konuştu.
 
Çavuşoğlu, Macar mevkidaşına Sultan 2. Abdülhamid'e gönderilen  mektubu hediye etti
Bakan Çavuşoğlu, Macar turistlerin, 1892'de İstanbul'u ziyaretleri  esnasında, padişahın ve idarecilerin kendilerine gösterdiği ilgi ve  misafirperverlikten dolayı minnet ve şükranlarını bildirdikten sonra, hüsn-i  mukabele babında kendilerinin de Budapeşte'de bir Osmanlı kafilesini misafir  etmekten büyük memnuniyet duyacaklarını ifade eden mektubu mevkidaşına hediye  etti.
 

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