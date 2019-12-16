Canlı yayında infial yaratan görüntü!

ABD'de bir canlı yayın sırasında yapılan ırkçı hareket infial yarattı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

ABD'de bir canlı yayın esnasında ekrana yansıyan skandal görüntü, ülkede infial yarattı.

Görüntüler geçtiğimiz cumartesi günü Philadelphia'da düzenlenen ordu -donanma tatbikatında çekildi. Ulusal bir TV kanalı, tatbikat sırasında canlı yayına bağlandı ve tartışmaların fitili ateşlenmiş oldu.

Canlı yayın sırasında sunucunun arkasında sıralanmış askeri öğrencilerden bazıları işaret ve baş parmağını birleştirerek "O" şeklinde bir el işareti yaptı. 'OK-tamam' anlamına da gelen bu hareket aslında 'beyaz milliyetçiliğin' işareti olarak tanımlanıyor.

NEFRET SEMBOLLERİ LİSTESİNDE

İnsan hakları örgütleri bu el işaretini nefret sembolleri listesine ekledi. Listede; nazilerin de kullandığı birçok el işareti bulunuyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Canlı yayında ekranlara yansıyan el işaretleri sosyal medyada tartışma yarattı. Askeri yetkililer görüntüler ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

AYNI İŞARET YENİ ZELANDA'DA DURUŞMADAYDI

Geçtiğimiz mart ayında, Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan silahlı saldırıda 51 kişi yaşamını yitirmişti, onlarca insan da yaralanmıştı. Kısa sürede yakalanan saldırgan çıkarıldığı ilk duruşmada aynı el hareketini yapmıştı.(Hürriyet)