Canlı yayına şortla çıktı! BBC dünyanın diline düştü

İngiltere'nin devlet destekli ve en ciddi yayın kuruluşu olarak kabul edilen BBC'de yer alan bir görüntü sosyal medyada paylaşıldığı anda gündeme bomba gibi düştü ve viral haline geldi. 11 haberlerini okuyan sunucunun yayına şortla çıkması adeta ülkeyi salladı.

İlkbaharı ve yazı başlangıcını çoğunlukla serin ve yağmurlu geçiren İngiltere , bu aralar oldukça sıcak ve güneşli günler yaşıyor. Böylesi bir sıcağa alışkın olmayan İngilizler BBC yayınında sunucunun ekran karşısına şortla çıktığı anları konuşuyor!

Londra'da ölçülen sıcaklık 28 dereceyi geçmişken 51 yaşındaki BBC sunucusu Shaun Ley, belden yukarısı televizyonda sunucuları görmeye alıştığımız şekilde ceket, gömlek ve kravattan oluşan bir kombinle yer alırken oturduğu masanın altında görülenler sosyal medyada paylaşılınca bir anda viral haline geldi.

Ciddi yayıncılığıyla tanınan BBC'de 1990 yılından beri çalışan ve birçok haber e imza atan Shaun Ley, çarşamba günü kameraların karşısına üzerinde ceket ve kravatla çıktı ancak kıyafetini alışılmış şekilde pantolonla değil şortla tamamladı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren online toplantılar ve hatta televizyon yayınlarının bile evden yapılması sık sık canlı yayın kazaları yaşanmasına ve siyaset çilerden akademisyenlere, televizyon sunucularından programcılara kadar birçok ünlü ve ünsüz kişinin ekranlara çıplak ya da uygunsuz şekillerde yansımasına sebep olmuştu.

Ancak BBC sunucusu Shaun Ley, kameraların karşısına bilerek ve isteyerek şortla çıkıp, bunun ekranlara yansımasına pek de aldırmamış gibi görünüyordu; yani bu yaşanan bir kazadan çok kendi tercihiydi aslında.

Olayın sosyal medyaya yansımasıyla birçok Twitter kullanıcısı Shaun Ley'in fotoğraflarını paylaşıp 'Aman tanrım doğru mu görüyorum? Shaun Ley ceketinin altına şort mu giymiş?' gibi yorumlar yaparken kimileri de BBC stüdyolarının yer aldığı Londra 'nın yaşadığı sıcak hava dalgasından bahsederken durumu 'Stüdyo da çok sıcak olmalı.' diyerek anlayışla karşıladı. Ancak birçok kullanıcı bir haber sunucusu şort giymiş olsa da bunu izleyicilerin görmemesi gerektiği konusunda uzlaştı.

BBC kanalı konu hakkında henüz bir açıklama yapmaktan kaçınırken izleyiciler Shaun Ley'i 'Üstü bir banka yöneticisi, altı ise tam bir tatilci gibiydi.' şeklinde yorumladı.

Shaun Ley, ekran karşısına şortla geçmişken bir yandan koronavirüs salgını ve İsrail 'de yaşanan politik gelişmelerle ilgili haberleri okuyordu ve yüz ifadesi oldukça ciddi ve kaygılı idi.

Öte yandan olay sosyal medyaya yansıyınca Shaun Ley'in 27 Nisan'da yaptığı yayına da şortla çıkmış olduğu, paylaşılan ekran görüntüleriyle ortaya çıkmış oldu.