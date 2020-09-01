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Can Bonomo: Bartu çok yakın arkadaşım

01 Eylül 2020 Salı - 17:27 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 17:30

Şarkıcı Can Bonomo eşi Öykü Karayel, eşinin eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve Küçükçağlayan'ın eşiyle beraber tatil yaptı.


Öykü Karayel-Can Bonomo ve Bartu Küçükçağlayan-Merve Özgüle çiftlerinin birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından olmuştu.
 
Uçankuş muhabirinin "Birlikte tatil yapmanız çok eleştiri aldı, ne söyleceksiniz?" sorusuna yanıt veren Can Bonomo, "Bir şey söylemeye gerek yok. Bartu benim çok yakın ve samimi bir arkadaşım. Öykü de eşim ve en sevdiğim insan. 2020 yılındayız. Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz, böyle şeyler yapıyorsunuz televizyonlarda diye. Yapmayalım o yüzden" dedi.

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