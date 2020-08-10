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Camiyi bu hale getirdiler! 'Ezan okunmadı, cemaat namaz kılmadı'

DHA |  10 Ağustos 2020 Pazartesi - 18:31 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 18:47

Bursa'nın İnegöl ilçesinde girdikleri camide dini kitapları yırtıp yere atan ve ses tesisatını bozan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.


İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Üçevler Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerideki dini kitapları yırtarak yere atıp, ses tesisatını bozdu. Şüpheliler, daha sonra kaçtı. İkindi namazı için camiye gelen imam Bahşi Irmak'ın içerisini dağınık görmesi üzerine ortaya çıkan olay için polis ekipleri harekete geçti. Polisler camiye zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay sonrası ses tesisatı zarar gören camide ise ikindi namazı için ezan okunamadı. Cami imamı Bahşi Irmak konuyla ilgili, "Öğle namazını kıldık dışarı çıktık. Eve gittikten sonra ikindi namazına geldim. Anfiler düşmüş, kitaplar yere serilmiş. Sonra 155i aradım ekipler geldi. Dini kitaplar dağıtılmış. Hoş bir şey değil, olmaması lazım. Ses sistemi gitti, ses sistemi ikindi namazında çalışmadığı için ezan okunmadı, cemaat namaz kılmadı" dedi.
 

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