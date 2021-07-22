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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik doğal haliyle hayran bıraktı!
Kanal D’nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Bodrum tatiline çıktı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, doğal haliyle dikkat çekti.
'Nalan' karakterine hayat verdiği 'Camdaki Kız' dizisi ile Türkiye'yi Kanal D ekranlarına kilitleyen Burcu Biricik, reklamcı eşi Emre Yetkin'le birlikte tatile çıktı.