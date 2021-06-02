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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yeni logosu belirlendi

AA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 16:11 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 16:11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni logosunu İletişim Başkanlığının katkılarıyla hazırladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni logoda  Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda bulunan ve tarihteki 16 Türk devletini temsil eden 16  yıldız yer aldı.
 
İletişim Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan logonun üst ve alt  kısımda yer alan iki el, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığını, gücünü ve  devamlılığını, orta kısımda yer alan çark ise kurumun köklü geçmişini ve çalışma  hayatının etkinliğini simgelemek amacıyla kullanıldı.
 
Türkiye'nin dünyadaki önemini vurgulamak için ise logonun merkezinde  ay yıldız konumlandırıldı.
 
SGK ve İŞKUR'un tüm il müdürlüğüne gönderilen yazıyla yeni logonun  kullanımına başlandı.

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