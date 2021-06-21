Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni karar! Artık...

İki yakın dost Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ortak yatırım yapmak için kolları sıvadı. Trakya’da 10’ar dönümlük üzüm bağları alan ikili, kendi şaraplarını üretecek.

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da kendi şarap bağı olan Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katıldı.