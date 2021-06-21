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Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni karar! Artık...

21 Haziran 2021 Pazartesi - 13:22 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 13:22

İki yakın dost Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ortak yatırım yapmak için kolları sıvadı. Trakya’da 10’ar dönümlük üzüm bağları alan ikili, kendi şaraplarını üretecek.


Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da kendi şarap bağı olan Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katıldı.
 
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; bir iş insanının 15 yıl önce Tekirdağ’da 'şarap köyü' yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10’ar dönüm satın alan iki yakın dost, burada kendi şaraplarını üretmeyi hedefliyor.
 
BAĞ EVİ YAPACAKLAR
 
10 dönümlük araziye, 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başladı.
 
Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un, ilk birkaç sene sadece kendileri için üzüm yetiştirip, şarap yapacağı öğrenildi.

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Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ foto
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