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Büyük buluşma!

15 Eylül 2021 Çarşamba - 7:08 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 7:21

İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra ilk kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava konseriyle sevenleriyle buluşuyor.


Poll Production organizasyonu ile Kuruçeşme Açıkhava’da sahne alacak olan Tatlıses, en sevilen şarkıları eşliğinde hayranlarıyla hasret giderecek. 
 
İbrahim Tatlıses konserinin sınırlı sayıdaki bileti bugün saat 12.00’de Mobilet’te satışa sunuluyor. 
 

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İbrahim Tatlıses Konser Kuruçeşme
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