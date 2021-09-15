Büyük buluşma!

İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra ilk kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava konseriyle sevenleriyle buluşuyor.

Poll Production organizasyonu ile Kuruçeşme Açıkhava’da sahne alacak olan Tatlıses, en sevilen şarkıları eşliğinde hayranlarıyla hasret giderecek.

İbrahim Tatlıses konserinin sınırlı sayıdaki bileti bugün saat 12.00’de Mobilet’te satışa sunuluyor.