Burun tıkanıklığı kilo almaya sebep oluyor

Burun tıkanıklığı, özellikle gece uyurken nefes almada yarattığı güçlük nedeniyle yaşam kalitesini düşüren rahatsız edici bir durumdur.Burnun tıkanık olması; koku duyusunda bozukluk ve kaliteli nefes alamamak olarak kendini gösterir. Nefes alamamaya bağlı olarak İleri boyutta uyku apnesine de sebep olabilen bu durum nedeniyle sağlığımız olumsuz etkilenebilir.

Burun tıkanıklığı, gece ağzı açık uyuma ve horlamaya da yol açarak oksijen seviyesinde azalmaya neden olur. Vücuttaki yağ yakımının doğru işleyebilmesi için dokulardaki oksijen oranı önemlidir. Herhangi bir sebeple gün içinde veya uykuda oksijen alımının azalması durumunda beraberinde yağ yakımınız yavaşlar.

Oksijen oranının azalmasının dokularda yarattığı stres sonucu stres hormonu olarak bilinen kortizolün salgılanmasında da artış olur. Kortizol aynı zamanda vücutta yağ oluşumunu tetikleyen bir hormondur ve buna bağlı olarak da vücutta yağ depolanması artar.

1- Deviasyon adıyla sıklıkla duyduğunuz burun kemiği ve kıkırdağının eğriliği

2- Burun etlerinin şişmesi, büyümesi

3- Alerjik rinit; bağışıklık sistemimizin nefes yoluyla vücudunuza aldığımız polen vb. maddelere aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkan alerjik bir reaksiyon

Başlıca bu üç durumla ortaya çıkan burundaki nefes alma güçlüğü ve tıkanıklığı, ileri boyutta horlamaya neden olup uyku kalitesini bozarken aynı anda da burundan yeterli oksijen alımını da kısıtladığından kişinin kilo verememesine, hatta aynı şekilde beslenip egzersiz yapmasına rağmen kilo artışına neden olabilir.