Burun estetiğinde doğru bilinen yanlışlar

Burun estetiği dünyada en fazla uygulanan hem yüzün genel görünümü hem de septumdaki olası sorunların giderilmesini sağlayarak burun fonksiyonlarının düzelmesini sağlar. Ancak burun estetiği ve ameliyatıyla ilgili günümüzde çok sayıda doğru bilenen yanlışlar bulunmaktadır. En yaygın olanlardan bazıları ise şunlardır:

Burun estetiği basit bir ameliyattır

Burun estetiği çok yaygın bir işlem olduğu için burnun estetiği operasyonları basit gibi görünebilir ama aslında çok komplike ve karmaşık bir işlemdir. Güvenli ve etkili bir tedavi planı geliştirmek için burun ameliyatından önce kişinin burun geçişlerini, kemik ve kıkırdak yapısını ve deri kalınlığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bunun yanı sıra burnun yeni şekli de kişinin genel yüz hatlarıyla uyumlu olacak şekilde doğru tasarlanmalıdır.

Daha önce de belirtildiği gibi, rinoplasti çok karmaşık bir işlemdir ve sadece deneyimli bir estetik cerrah tarafından yapıldığında en iyi sonuçları elde etmek ve revizyon ameliyatı gerektiren komplikasyonları önlemek mümkündür.

Burun estetiği doğal görünmez

Rinoplastinin amacı, burnun görünümünü iyileştirmek ve daha dengeli bir yüz oluşturmaktır. Burnun hastanın diğer yüz özellikleri uyumlu olması dengeli ve doğal görünen bir yüz görünümü elde edebilmek açısından çok önemlidir.

Burun estetiği ağrılı bir ameliyattır

Burun estetiği sonrası iyileşme sürecinde hastalarımızın birçoğu ağrının beklendiği kadar fazla olmadığını görünce şaşırıyor. Burun estetiği ameliyatı sonrası morarma ve şişlik yaygındır, ancak bu sorunlar burun ameliyatından yaklaşık 10 gün sonra geçer. Hastanın burun estetiğinden öncesinde, ameliyat süresince ve sonrasında neler yaşayacağı konusunda ayrıntılı bir şekilde edinmesi sağlanır. Ayrıca hastanın burun ameliyatından sonra ağrıyı azaltmasına yardımcı olacak ilaçlar önerilir ve kontrol randevuları planlanır.

Burun estetiğiyle hastalar yüzleriyle uyumlu ve sağlıklı bir işleve sahip buruna sahip olabilirler. Bunun için alanında uzman bir estetik cerrahtan kendilerine özel bilgi almaları tavsiye edilir.