Burun estetiği prezantabl bir görünüm sağlar mı?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, burun estetiğinin hem prezantabl bir görünüm sağladığı hem de özgüveni artırdığı için kariyere katkısı olduğunu belirtti.

Rinoplasti olarak bilinen burun estetiği, estetik cerrahide en sık uygulanan operasyonların başında yer alır. Burunlarında sorunları olan insanlar her yıl estetik olduğu kadar fonksiyonel açıdan da burun estetiğine başvuruyor.

Gerçekte, rinoplasti ameliyatının birçok nedeni vardır. Genel olarak konuşursak, çoğu prosedür ya burnun şeklini değiştirerek ya da boyutunu değiştirerek görünümü iyileştirmek ya da yapısal bir anormallik ya da yaralanmanın neden olduğu bir sorunu düzeltmek için yapılır. Bunun dışında spesifik avantajlardan bazıları ise şunlardır:



Özgüveni artırmak, burun estetiği için bir numaralı motivasyon kaynağıdır. Burunlarının şeklinden ve işlevinden memnun olmayan hastalar bu sorunlarından kurtulduklarında kendilerini daha özgüvenli hissederler.



Genel sağlığa da katkı sağlar

Nefes almayı iyileştirmek bir diğer önemli faydasıdır. Uzun süreli, hatta doğuştan solunum sorunları olan bireyler, rinoplastinin kendilerine sağladığı faydalardan yararlanabilirler.

Kırık burnu düzeltilebilir. Düşme, kaza veya kavga sonucu ortaya çıkan burun deformitesi görünümü ve işlevi olumsuz etkileyebilir ve ayrıca ağrıya neden olabilir. Rinoplasti ile bu tarz sorunlar da giderilebilir.



Sinüs problemleri, sürekli tıkanıklık hissine, nefes almada zorluğa ve şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Rinoplasti ile sinüs sorunları hafifletilebilir.



Revizyon rinoplasti yapılabilir. Bazen cerrahi sonuçlar umulduğu gibi olmaz ve revizyon prosedürü gerekebilir.



Doğum kusurları düzeltilebilir. Topaklar, kitleler, yarıklar, az gelişmişlik vb. gibi sorunlar görülebilir. Rinoplasti ile doğum kusurlarının düzeltilmesi hastalar açıdan çok olumlu sonuçlar sağlayabilir.

Yüz simetrisi düzeltilebilir. Şekilsiz veya çarpık burun veya burunda şişkin uç gibi çok çeşitli sorunlar burun ameliyatı ile ele alınabilir.



Horlama sorunları da giderilebilir.

Horlamanın yarattığı rahatsızlık genellikle şaka konusu olarak ele alınır, ancak aslında oldukça ciddidir ve kötü uyku kalitesi ile çok önemli ilişki sorunlarına katkıda bulunabilir.

Sağladığı özgüvenle kariyerin artmasına katkı sağlayabilir. Burun ameliyatı ile artan özgüven daha güçlü iş performansı sağlayabilir. Ayrıca, doğruluğu ne kadar tartışılsa da, işe alımlarda aranan prezantabl görünümün de artmasına katkı sağlar.



Burnunun şeklinden ve işlevinden memnun olmayan kişiler, rahatsızlıklarından kurtulmak için estetik cerrahiden destek alabilir.