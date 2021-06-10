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Burcu Esmersoy: Kuyumu kazanlar kaybetti

10 Haziran 2021 Perşembe - 16:15 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 16:15

Sunucu Burcu Esmersoy, "Kariyerimde şu anda olunabilecek en iyi noktadayım" derken, kuyu kazmaya çalışanların başarılı olamadığını söyledi.


Alem dergisine sektörde yaşadığı olumsuz durumları anlatan Burcu Esmersoy, “Arkadan iş çevirme, kuyu kazma müsabakaları çok oldu. Fakat duruşumun ve çalışma azmimin ön planda olması sebebiyle hep bir noktada çabaları sonuçsuz kaldı ve savuşturuldu. Kariyerimde şu anda olunabilecek en iyi noktadayım” dedi.
 
İşte ünlü sunucunun açıklamaları:
 
-Çocukken orman mühendisi olma hayalim vardı.
-Ayda bir tam günümü yüz, vücut ve saç bakımına ayırıyorum, kendimi ödüllendiriyorum.
-Yaz insanıyım. Enerjisini ve ışığını güneşten alanlardanım.
 
ESMERSOY'UN TATİL ROTASI
 
Burcu Esmersoy, önce Bodrum’da geçtiğimiz yıl 2 milyon TL’ye aldığı evde tatil yapacak. Ardından Çeşme ve Yunanistan’a gidecek. Esmersoy’un planı yazı dolu dolu ve olduğunca hızlı geçirmek.

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