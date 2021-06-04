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Burak Sergen ve Nihan Ünsal evlendi!

Burak Sergen ve Nihan Ünsal evlendi! Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.
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