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Burak Sergen'den haber var! Günlerdir yoğun bakımdaydı
'Sadakatsiz' dizisinin 'Haluk Güçlü'sü Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Günlerdir hastanede olan bir çocuk babası Sergen'den sevindiren haber geldi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz'de Derin'in babasını canlandıran Burak Sergen, 12 Nisan günü evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti.