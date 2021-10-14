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Burak Sergen'den flaş hamle! Zina gerekçesi ile...
"Sadakatsiz" dizisindeki başarılı oyunculuğu ile son dönemin en başarılı isimlerinden olan oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile hastaneden çıkar çıkmaz evlenmişti. Henüz 4 aylık evli olan Burak Sergen, ihanet haberleriyle sarsıldı. Nihan Ünsal, suçüstü yakaladı ve görüntüleri yayınlandı. Burak Sergen, ölüm kalım savaşı verirken bile aldatıldığını öğrendi. Son olarak Burak Sergen ile Nihan Ünsal'ın boşanma davasının detayları da ortaya çıkmaya başladı.