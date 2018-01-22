Burada kıyafet yasak! Çırılçıplak spor yapıyorlar!

Parisli nüdistler uzun süredir kendi kullanımları için spor salonu talepleri nihayet gerçekleşti. Paris ’in 12. bölgesindeki Saint-Mandé ‘de Paris’in ilk nüdist spor salonu Roger Le Gall açıldı.

Bu spor salonunda nudistler kıyafetlerini çıkararak çıplaklığın ve özgürlüğün keyfini çıkartıyor.

Roger Le Gall Spor Salonu 19 kişilik.

Hafta içi hergün 21:00 ila 23:00 arası açık olan spor salonunda ilk deneme ücretsiz! Öncelik her zaman üyelerin olsa bile, üye olmayanlar daha sonra 10 Euro verip tek günlük katılım sağlayabiliyorlar.

l’Association des Naturistes de Paris ( Paris Çıplaklar Derneği Başkanı): ” Çıplak spor yapmanın tarihte de yeri ve önemi vardır. Gymnasium Antik Yunanistan ’da halka açık yarışmalara katılan atletlerin beden eğitimi için düzenlenmiş, çevresinde revaklı avlular bulunan büyük binadır. Bu yer aynı zamanda sosyalleşme ve entelektüel uğraşılar için de kullanılırdı. Kelime, Yunanca “çıplak” anlamına gelen gymnos sözcüğünden türetilmiştir. Gymnaso ise idman yaptırmak manasına gelir.” dedi.

Paris Belediye Başkanlığı ise; çıplaklar spor salonunun, şehrin açık görüşlü vizyonunun bir parçası olduğunu açıkladı.

NUDİZM

Orada neler dönüyor, insanlar neler yapıyor, nereden çıktı bu nudizm işi diye kafasında deli sorular olanlar için aydınlatıcı bilgilerimiz mevcut.

Nudizm kişilerin vücutlarını utanmadan rahatlıkla sosyal olarak çıplak bir şekilde bir arada ve doğa ile bütünleşmiş olarak bulunabilmeleri halidir. Seksüel bir anlam taşımayan nudizm tarihte Roma dönemine kadar dayanıyor. İnsanlar çıplaklığın, utanılacak bir şey olmadığını savunarak böyle dolaşmaya başlamış.

Bu Nudizm hakkında bilinen en büyük yanlış. Sanılıyor ki nudist toplantılarında , restorantlarda, parklarda, spa’larda, spor salonlarında vs. Nudistler sürekli olarak cinsel ilişkiye giriyorlar. Aksine Nudist toplantı ve organizasyonlarında cinsel ilişki, teşhircilik ve röntgencilik kesinlikle yasaktır ve hiç hoş karşılanmaz. Fotoğraf bile çekemezsiniz! Bunu yapan nudist üyeler , bu toplantılara bir daha katılma haklarını kaybederler. Yani sanılanın aksine Nudist toplantılarda cinsel ilişkiye girilmez . Nudist toplantılarda , diğer normal toplantılar gibi geçer. Tabi ki tek fark üyelerin hepsinin çıplak olmasıdır.

Nudist felsefesine gönül veren insanlar da herkes kadar insan olup ailesi , çevresi , işleri olan , sosyal yaşantısı , sorumlulukları olan , cinsel hayatı olan … sizler gibi bu toplumun birer bireyidir.

Sözcü