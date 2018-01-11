Bulgaristan'dan Türkiye çağrısı

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan dikkat çeken bir çıkış yaparak Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi çağrısı yaptı.

Geçen yıl AB ülkeleri tarafından tırmandırılan krizlerle kopma noktasına gelen Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde rüzgar tersine döndü. Avrupa Birliği ve AB ülkelerinden son dönemde Türkiye ile ilgili dikkat çeken mesajlar geliyor.

"AB ÇABA GÖSTERMELİ"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyinin 6 aylık dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çok çalışmak istediklerini belirterek "AB'nin, Türkiye ile ilişkileri iyileştirmesi ve bunun için çaba göstermesi gerektiğini" belirtti.