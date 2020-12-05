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Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve don uyarısı

05 Aralık 2020 Cumartesi - 7:40 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 7:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


5 Aralık güncel hava tahminleri açıklandı. Buna göre uzmanlar bazı bölgelerde yaşayan vatandaşlara yağış, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
 
HAVA SICAKLIĞI: batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
UYARILAR
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerelmektedir.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
BURSA 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
EDİRNE 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
İSTANBUL 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu
 
EGE
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
 
AFYONKARAHİSAR 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
AYDIN 9°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
 
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kıyıları sağanak yağışlı
 
MUĞLA 8°C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
AKDENİZ
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
 
ADANA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
HATAY 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
ISPARTA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
 
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KAYSERİ -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BOLU -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
AMASYA -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
RİZE 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BİNGÖL -1°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
 
ERZURUM -5°C, 2°C
Az bulutlu ve açık
 
KARS -4°C, 1°C
Az bulutlu ve açık
 
VAN -2°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP 4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

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